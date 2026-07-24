Маршруты и 3D-туры – в Беларуси запустят веб-портал о туризме на заповедных территориях

В Беларуси готовят к запуску специализированный веб-портал о туризме на заповедных территориях. Над созданием онлайн-ресурса специалисты работали два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет включать интерактивную карту с подробным описанием локаций, маршрутов и объектов инфраструктуры. Домен уже зарегистрирован – экотуризм.бай.

Портал представит туристические услуги и маршруты национальных парков, Березинского биосферного заповедника, лесохозяйственных учреждений «Красносельское» и «Тетеринское». Планируется размещение 3D‑туров по музеям, гостиничным комплексам, пунктам питания, экотропам и другим объектам. Основная цель – дать максимально полную информацию о местах отдыха на природе и обеспечить быстрый переход к модулям бронирования. В перспективе рассматривается интеграция с другими информационными ресурсами и расширение портала за счет включения новых туристических объектов, в том числе агроусадеб.

Заказчиком выступает государственное предприятие «БелЭкспо», к которому присоединен туроператор «Центркурорт». На него возложено развитие внутреннего туризма и популяризация отдыха на природе. С 1 августа планируется запуск интерактивной карты‑путеводителя в промышленную эксплуатацию для тестирования. В этот период продолжится наполнение портала с учетом пожеланий пользователей.