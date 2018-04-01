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Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку после трагедии в ТЦ

01 апреля 2018 12:08
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Новости России. Губернатор Кемеровской области подал в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку после трагедии в ТЦ-1

Указ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу сегодня, 1 апреля. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

В обращении Аман Тулеев заявил о намерении уйти по собственному желанию и подчеркнул, что после случившегося в Кемерово считает данное решение единственно верным.

Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» унесла жизни 64 человек. Большинство из погибших – дети.

Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку после трагедии в ТЦ-4

Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку после трагедии в ТЦ-6

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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