Губернатор Кемеровской области Тулеев подал в отставку после трагедии в ТЦ

Новости России. Губернатор Кемеровской области подал в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Указ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу сегодня, 1 апреля. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

В обращении Аман Тулеев заявил о намерении уйти по собственному желанию и подчеркнул, что после случившегося в Кемерово считает данное решение единственно верным.

Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» унесла жизни 64 человек. Большинство из погибших – дети.