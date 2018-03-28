«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске

Новости Беларуси. В России сегодня, 28 марта, общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих городах проходят памятные митинги.

На трагедию откликнулась и Беларусь. В знак скорби и солидарности по поручению Президента Александра Лукашенко в нашей стране сегодня приспущены государственные флаги. К российскому Посольству в Минске люди продолжают нести цветы и лампады. Сегодня здесь открылась Книга соболезнований.

У здания Посольства работает съемочная группа СТВ.