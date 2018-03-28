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«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске

28 марта 2018 13:15
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Новости Беларуси. В России сегодня, 28 марта, общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих городах проходят памятные митинги.

На трагедию откликнулась и Беларусь. В знак скорби и солидарности по поручению Президента Александра Лукашенко в нашей стране сегодня приспущены государственные флаги. К российскому Посольству в Минске люди продолжают нести цветы и лампады. Сегодня здесь открылась Книга соболезнований.

У здания Посольства работает съемочная группа СТВ.

«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске-1

Алена Сырова, СТВ:
Стихийный мемориал, который здесь появился 25 марта, продолжает разрастаться. Белорусы нескончаемым потоком несут цветы, свечи и игрушки.

Почтить память погибших приходят политики, деятели культуры, дипломаты, представители силовых ведомств, Министерства здравоохранения, жители Минска.

«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске-4

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей:
Мы – единой государство, мы – практически единый народ. Конечно, мы не можем стоять в стороне. Поэтому, безусловно, мы выражаем слова искреннего соболезнования, скорби. Желаем, конечно, тем, кто попал в больницы, госпитали, быстрейшего выздоровления.

«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске-7

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Безусловно, белорусскую столицу эта трагедия потрясла. Невозможно остаться равнодушным к гибели детей, гибели людей, которые пришли просто отдохнуть.

Безалаберность, халатность в части пожарной безопасности, безответственность перечеркивают жизни людей. Это недопустимо, и не бывает мелочей в части безопасности людей.

Жители города:

«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске-10


Боль, это ужасно. Я уже какие сутки не могу придти в себя. Из интернета узнала, из новостей. Ужасно страшно, больно.

«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске-12

Просто играли люди, и пожар начался. Очень жалко людей. У детей было всё впереди, пришли просто поиграть.

Отца жалко, троих дочерей лишился.

«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске-15

Это рядом с нами находится. Сами мы из Сибири, из Красноярска. В Кемерово у нас тоже живут друзья и знакомые. Мы с малышом пришли выразить соболезнования тому, что произошло. Очень тяжело. Я даже не могу представить себя на месте матерей и семей, которые испытали эти потери.

# общество # Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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