«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске
Новости Беларуси. В России сегодня, 28 марта, общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих городах проходят памятные митинги.
На трагедию откликнулась и Беларусь. В знак скорби и солидарности по поручению Президента Александра Лукашенко в нашей стране сегодня приспущены государственные флаги. К российскому Посольству в Минске люди продолжают нести цветы и лампады. Сегодня здесь открылась Книга соболезнований.
У здания Посольства работает съемочная группа СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Стихийный мемориал, который здесь появился 25 марта, продолжает разрастаться. Белорусы нескончаемым потоком несут цветы, свечи и игрушки.
Почтить память погибших приходят политики, деятели культуры, дипломаты, представители силовых ведомств, Министерства здравоохранения, жители Минска.
Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей:
Мы – единой государство, мы – практически единый народ. Конечно, мы не можем стоять в стороне. Поэтому, безусловно, мы выражаем слова искреннего соболезнования, скорби. Желаем, конечно, тем, кто попал в больницы, госпитали, быстрейшего выздоровления.
Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Безусловно, белорусскую столицу эта трагедия потрясла. Невозможно остаться равнодушным к гибели детей, гибели людей, которые пришли просто отдохнуть.
Безалаберность, халатность в части пожарной безопасности, безответственность перечеркивают жизни людей. Это недопустимо, и не бывает мелочей в части безопасности людей.
Жители города:
Боль, это ужасно. Я уже какие сутки не могу придти в себя. Из интернета узнала, из новостей. Ужасно страшно, больно.
Просто играли люди, и пожар начался. Очень жалко людей. У детей было всё впереди, пришли просто поиграть.
Отца жалко, троих дочерей лишился.
Это рядом с нами находится. Сами мы из Сибири, из Красноярска. В Кемерово у нас тоже живут друзья и знакомые. Мы с малышом пришли выразить соболезнования тому, что произошло. Очень тяжело. Я даже не могу представить себя на месте матерей и семей, которые испытали эти потери.