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На сайте МЧС Беларуси представили интерактивную карту с нарушениями в местах массового скопления людей

01 апреля 2018 14:11
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Новости Беларуси. Всю неделю МЧС Беларуси проводило проверки мест массового скопления людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главным образом, это развлекательные и торговые центры, кинотеатры и другие объекты.

На сайте МЧС Беларуси представили интерактивную карту с нарушениями в местах массового скопления людей-1

Пристальное внимание уделяли выполнению требований безопасности. В ближайшее время об окончательных итогах проверки будет доложено Президенту.

А первые результаты уже доступны всем гражданам на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям. Там создана интерактивная карта, на которой отмечены все проблемные объекты и выявлены нарушения.

На сайте МЧС Беларуси представили интерактивную карту с нарушениями в местах массового скопления людей-4

На сайте МЧС Беларуси представили интерактивную карту с нарушениями в местах массового скопления людей-6

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт

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