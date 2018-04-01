На сайте МЧС Беларуси представили интерактивную карту с нарушениями в местах массового скопления людей

Новости Беларуси. Всю неделю МЧС Беларуси проводило проверки мест массового скопления людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главным образом, это развлекательные и торговые центры, кинотеатры и другие объекты.

Пристальное внимание уделяли выполнению требований безопасности. В ближайшее время об окончательных итогах проверки будет доложено Президенту.

А первые результаты уже доступны всем гражданам на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям. Там создана интерактивная карта, на которой отмечены все проблемные объекты и выявлены нарушения.