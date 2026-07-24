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Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Чехии – есть пострадавшие

24 июля 2026 05:59
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Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железно-дорожном переезде на юге Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Чехии – есть пострадавшие-2

В аварии пострадали 4 человека, включая водителя грузовика и машиниста. Один из вагонов сошел с рельсов, движение поездов на участке остановлено. Причины происшествия выясняются.

Главный ж/д вокзал Праги эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

# Авария поездов # ЧП # Чехия

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