Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Чехии – есть пострадавшие

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железно-дорожном переезде на юге Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аварии пострадали 4 человека, включая водителя грузовика и машиниста. Один из вагонов сошел с рельсов, движение поездов на участке остановлено. Причины происшествия выясняются.