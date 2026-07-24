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Как работает электронная торговля? В Минске прошел семинар для иностранных дипломатов

24 июля 2026 06:34
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В Минске прошел семинар для иностранных дипломатов: их познакомили с возможностями электронной торговой платформы Белорусской универсальной товарной биржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также обсудили укрепление внешне-торговых связей стран СНГ и Грузии. Особый интерес вызвал экспорт молочной продукции – она стабильно востребована на мировых рынках.

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Как работает электронная торговля? В Минске прошел семинар для иностранных дипломатов-2

Азим Рахматзода, второй секретарь посольства Таджикистана в Беларуси:
Наш интерес заключается в том, чтобы расширить номенклатуру тех товаров, которые производятся в Республике Беларусь. У нас в Таджикистане белорусская продукция ассоциируется с качеством. Ежегодно мы на сумму десятки миллионов долларов приобретаем сухое молоко. В частности, растет большой интерес к мясной продукции. 

Как работает электронная торговля? В Минске прошел семинар для иностранных дипломатов-4

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:
Такого интереса уже давно мы не наблюдали среди наших гостей, которые посещают биржу. И мы рассказали дипломатам практически, как можно покупать нашу белорусскую продукцию как через биржевые торги, так и по внебиржевым сделкам. И это был самый важный вопрос. Но помимо молочной продукции, конечно же, был интерес и к другой продукции, которая реализуется через биржевые торги. 

Как работает электронная торговля? В Минске прошел семинар для иностранных дипломатов-6

На бирже аккредитовано около 6 участников из стран СНГ, ежемесячно регистрируется порядка 300 компаний, две трети – из стран Содружества. Объем сделок за первое полугодие вырос более чем на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

# Александр Осмоловский # Экспорт # Продукты питания

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