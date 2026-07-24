Как работает электронная торговля? В Минске прошел семинар для иностранных дипломатов

В Минске прошел семинар для иностранных дипломатов: их познакомили с возможностями электронной торговой платформы Белорусской универсальной товарной биржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также обсудили укрепление внешне-торговых связей стран СНГ и Грузии. Особый интерес вызвал экспорт молочной продукции – она стабильно востребована на мировых рынках. Исторический рекорд экспорта! Как Беларусь добилась успеха в сфере АПК и что происходит в ЕС?

Азим Рахматзода, второй секретарь посольства Таджикистана в Беларуси:

Наш интерес заключается в том, чтобы расширить номенклатуру тех товаров, которые производятся в Республике Беларусь. У нас в Таджикистане белорусская продукция ассоциируется с качеством. Ежегодно мы на сумму десятки миллионов долларов приобретаем сухое молоко. В частности, растет большой интерес к мясной продукции.

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:

Такого интереса уже давно мы не наблюдали среди наших гостей, которые посещают биржу. И мы рассказали дипломатам практически, как можно покупать нашу белорусскую продукцию как через биржевые торги, так и по внебиржевым сделкам. И это был самый важный вопрос. Но помимо молочной продукции, конечно же, был интерес и к другой продукции, которая реализуется через биржевые торги.