Валерий Малашко о трагедии в Кемерово: «Когда это дети – здоровые, полноценные, в расцвете развития – трудно умещается в сознании»

Новости Беларуси. В России 28 марта объявлен общенациональный траур по погибшим в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В знак скорби и солидарности по поручению Президента в нашей стране сегодня приспущены государственные флаги. К российскому Посольству в Минске люди продолжают нести цветы и лампады.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Это трагедия не только для тех семей, которые потеряли своих близких, своих детей. Это трагедия для тех, кто должен делать определенные выводы из этой трагедии.

Мы – врачи – достаточно часто сталкиваемся со случаями смерти, но когда это дети – здоровые, полноценные, в расцвете своего развития – это трудно умещается в сознание. Поэтому мы должны сделать всё для того, чтобы такого рода трагедии, такого рода случаи не повторялись.