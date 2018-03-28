Прямой эфир

Валерий Малашко о трагедии в Кемерово: «Когда это дети – здоровые, полноценные, в расцвете развития – трудно умещается в сознании»

28 марта 2018 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В России 28 марта объявлен общенациональный траур по погибшим в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Малашко о трагедии в Кемерово: «Когда это дети – здоровые, полноценные, в расцвете развития – трудно умещается в сознании»-1

В знак скорби и солидарности по поручению Президента в нашей стране сегодня приспущены государственные флаги. К российскому Посольству в Минске люди продолжают нести цветы и лампады.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Это трагедия не только для тех семей, которые потеряли своих близких, своих детей. Это трагедия для тех, кто должен делать определенные выводы из этой трагедии.

Мы – врачи – достаточно часто сталкиваемся со случаями смерти, но когда это дети – здоровые, полноценные, в расцвете своего развития – это трудно умещается в сознание. Поэтому мы должны сделать всё для того, чтобы такого рода трагедии, такого рода случаи не повторялись.

# общество # Фотофакт # Валерий Малашко # Пожар в торговом центре в Кемерово

Другие новости рубрики

Все новости
«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске
28 марта 2018 13:15

«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске

Не все понимают, что делать во внештатной ситуации. Как прошла учебная эвакуация посетителей из минского ТЦ «Рига»
28 марта 2018 11:37

Не все понимают, что делать во внештатной ситуации. Как прошла учебная эвакуация посетителей из минского ТЦ «Рига»

«Это общая боль». Анатолий Лис оставил запись в Книге соболезнований в Бресте в связи с трагедией в Кемерово
28 марта 2018 10:51

«Это общая боль». Анатолий Лис оставил запись в Книге соболезнований в Бресте в связи с трагедией в Кемерово