«Память им – этим детям погибшим». В России скорбят по жертвам пожара в Кемерово

Новости России. Следователи продолжают расследование трагедии в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Следователи продолжают расследование трагедии в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 28 марта, в Кемерово начались церемонии прощания с погибшими. На траурные мероприятия приходят не только родственники и близкие, но и сотни жителей города.
Житель города:
Хорошо, что объявили общероссийский траур. Все правильно. Грустный, конечно, день. Не дай Бог еще такого дня. Память им – этим детям погибшим.
Сегодня подошла постоять хотя бы – потянуло. Жалко, конечно, детей ужасно.
Стихийный мемориал организован на Манежной площади в Москве. Туда нескончаемым потоком идут люди. Они несут цветы, игрушки и свечи.
Напомним, пожар в торговом центре произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, более 40 из которых – дети.