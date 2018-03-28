«Память им – этим детям погибшим». В России скорбят по жертвам пожара в Кемерово

Новости России. Следователи продолжают расследование трагедии в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 28 марта, в Кемерово начались церемонии прощания с погибшими. На траурные мероприятия приходят не только родственники и близкие, но и сотни жителей города.

Житель города:

Хорошо, что объявили общероссийский траур. Все правильно. Грустный, конечно, день. Не дай Бог еще такого дня. Память им – этим детям погибшим.

Сегодня подошла постоять хотя бы – потянуло. Жалко, конечно, детей ужасно.

Стихийный мемориал организован на Манежной площади в Москве. Туда нескончаемым потоком идут люди. Они несут цветы, игрушки и свечи.

Напомним, пожар в торговом центре произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, более 40 из которых – дети.