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Задержана гендиректор компании, которой принадлежала «Зимняя вишня»

30 марта 2018 07:27
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Новости России. 30 марта была задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Этому предприятию принадлежала «Зимняя вишня».  

По сведениям СКР, при расследовании стало известно, что ответственной за соблюдение пожарной безопасности Богдановой не единожды сообщали о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Но женщина не предпринимала меры по устранению неисправностей системы.  

Светлана Петренко, официальный представитель СК России:  
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ.  

В доме задержанной проведён обыск.  

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. Жертвами пожара, по предварительной информации, стали 64 человека, из них – 41 ребёнок.  

29 марта нашли трёх из 67 пропавших после пожара в ТЦ.  

Они живы – подробности здесь.  

# Светлана Петренко # Пожар в торговом центре в Кемерово

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