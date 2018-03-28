«Об этом трудно говорить, об этом трудно молчать». Беларусь скорбит по жертвам трагедии в Кемерово

Новости Беларуси. Трагедии всегда случаются внезапно, и к ним всегда оказываешься не готов. Такова горькая истина. Может поэтому, мысли тех, кто все же решается поделиться своими чувствами и эмоциями, обрывают накатившие слёзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре с половиной тысячи километров между убитым горем Кемерово и Беларусью. В день всероссийского траура, мы не смогли остаться в стороне от боли, которую каждый белорус, без преувеличения, воспринял как личную. «У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске

Алёна Сырова, СТВ:

Здесь у стен российского посольства образовался стихийный мемориал, куда белорусы и сегодня нескончаемым потоком несут цветы и лампады. Многие из них приходят с игрушками и воздушными шарами, ведь в огне, в «Зимней вишне» в Кемерово погиб 41 ребенок, всего же жертвами стали 64 человека. Они просто не смогли выбраться из охваченного огнем торгового центра – пожарные выходы оказались заблокированными. И если потерянные жизни уже не вернуть, то не допустить подобной трагедии – в наших силах. Об этом говорят и простые белорусы, и в первую очередь чиновники: это их задача сегодня не допустить подобного завтра.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Когда подъезжаешь к ограде, где горят свечи и лежит столько цветов, игрушки, они нам говорят, что люди, повернитесь, посмотрите! Деньги, которые заработаны на ханжестве, жадности вопреки безопасности, это деньги плохие, они кровавые. Подумать каждому надо. Самое главное – человеческая жизнь.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Это трагедия не только для тех семей, которые потеряли своих близких, своих детей. Это трагедия для тех, кто должен делать определенные выводы из этой ситуации. И сегодня мы, врачи, достаточно часто сталкиваемся со случаями смерти, но когда это дети здоровые полноценные, в самом расцвете своего развития, это трудно вмещается в сознание. Мы должны сделать все, чтобы такого рода трагедии не повторялись. «Память им – этим детям погибшим». В России скорбят по жертвам пожара в Кемерово

Территория у посольства России в Минске 28 марта стала местом общей скорби. Весь день открыты двери для тех, кто не смог остаться безучастным, казалось бы к такой далекой, но очень близкой трагедии. На каждой странице «Книги скорби» не пустые слова «Кемерово, Беларусь скорбит вместе с вами!», авторство политиков, дипломатов, деятелей культуры, жителей Беларуси. Такие трагедии стирают границы.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Об этом трудно говорить, об этом трудно молчать. Я уверена, что в каждой белорусской семье обсуждают и думают о той страшной трагедии, которая случилась в близкой нам стране России. Мы понимаем, что передать словами и найти слова утешения для родных и близких – это просто невозможно. Но, когда мы вместе, это горе переносится легче. Сыновья Александра Лукашенко приехали почтить память жертв в Кемерово

В знак солидарности с народом России в Беларуси приспущены государственные флаги, национальные телеканалы изменили сетку вещания, отменены развлекательные мероприятия.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Конечно, трагедия, произошедшая в Российской Федерации, она отразилась в каждом сердце белоруса. Мы сегодня с коллегами, руководителями каналов, решили приехать и выразить свои соболезнования, поддержку братскому народу. Выразить соболезнования всем погибшим в этой чудовищной трагедии.