Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения

Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер отметил, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с Шавкатом Мирзиёевым и с особой теплотой вспоминает его недавний визит в Беларусь.

Запуск производств, миллионные контракты – Минск и Ташкент закрепили новый уровень сотрудничества.