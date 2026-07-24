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Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения

24 июля 2026 05:45
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Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер отметил, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с Шавкатом Мирзиёевым и с особой теплотой вспоминает его недавний визит в Беларусь.

Запуск производств, миллионные контракты – Минск и Ташкент закрепили новый уровень сотрудничества.

Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения-2

«Переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность Минска и Ташкента в расширении стратегического партнерства. Убежден, согласованные принципиально новые подходы к совместной работе и подписанная дорожная карта сотрудничества на 2026-2030 годы будут способствовать достижению главной амбициозной цели – доведению товарооборота до двух миллиардов долларов», – подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Узбекистана крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, стальной выдержки и новых свершений в ответственной государственной работе.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Узбекистан # Шавкат Мирзиеев

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