Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения

Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер отметил, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с Шавкатом Мирзиёевым и с особой теплотой вспоминает его недавний визит в Беларусь.
Запуск производств, миллионные контракты – Минск и Ташкент закрепили новый уровень сотрудничества.
«Переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность Минска и Ташкента в расширении стратегического партнерства. Убежден, согласованные принципиально новые подходы к совместной работе и подписанная дорожная карта сотрудничества на 2026-2030 годы будут способствовать достижению главной амбициозной цели – доведению товарооборота до двух миллиардов долларов», – подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Президенту Узбекистана крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, стальной выдержки и новых свершений в ответственной государственной работе.