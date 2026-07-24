Машины уничтожены! Крупный автосалон горел в Варшаве

В Варшаве горел крупный автосалон – огонь перекинулся на соседние гаражи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за горения шин, пластика и аккумуляторов над городом поднялся токсичный дым: жителей просили не приближаться к месту ЧП. С пожаром боролись около 50 расчетов, привлекали специалистов по химической защите. В итоге выгорели все здания на площади 3,5 тысячи квадратных метров и все автомобили – в салоне и рядом. Причины пожара выясняются, пострадавших нет.