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Машины уничтожены! Крупный автосалон горел в Варшаве

24 июля 2026 06:10
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В Варшаве горел крупный автосалон – огонь перекинулся на соседние гаражи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за горения шин, пластика и аккумуляторов над городом поднялся токсичный дым: жителей просили не приближаться к месту ЧП. С пожаром боролись около 50 расчетов, привлекали специалистов по химической защите. В итоге выгорели все здания на площади 3,5 тысячи квадратных метров и все автомобили – в салоне и рядом. Причины пожара выясняются, пострадавших нет.

В Литве зафиксирован новый скачок цен на автомобильное топливо.

# ЧП # Пожар # Польша

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