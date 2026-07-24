На базе 72-го гвардейского учебного центра проходят сборы центра патриотического воспитания «Вектор»

На базе 72-го гвардейского объединенного учебного центра стартовали сборы центра патриотического воспитания молодежи «Вектор». Программа действует более 20 лет. В течение 9 дней юноши и девушки живут на территории центра, полностью погружаясь в армейский распорядок и занятия по начальной военной подготовке.

Назар Денисюк, участник сбора: У меня в начале года была цель поступить в кадетское училище, я эту цель осуществил. Я подумал, там будет все как в армии, возможно чуть мягче, мы еще несовершеннолетние. К этому надо подготовиться, поэтому решил сюда поехать. В следующем году, если Игорь Алексеевич еще будет такое проводить, обязательно поеду.

Игорь Лазарев, руководитель центра патриотического воспитания молодежи «Вектор»:

В этому году много сил и внимания к нам со стороны командования, посетили тренажерные залы, интересные объекты, места, которые детям были поучительны. Армия в Беларуси действительно готова защищать нас. Посетили гидротренажер, где солдаты-водолазы, было очень интересно для детей. Кинологический центр, детям нравятся собаки, ребятам показывали, как они выполняют различные команды. Все это было очень здорово.

Сборы «Вектора» дают молодежи уникальный опыт армейской жизни и становятся важным этапом патриотического воспитания. Многие участники приезжают сюда год за годом, а повзрослев, выбирают профессией защиту Родины.