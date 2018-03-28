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«Трудно поверить, что в мирное время такое возможно». В Гомеле почтили память погибших в Кемерово

28 марта 2018 14:22
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Новости Беларуси. Стихийный мемориал жертвам трагедии в Кемерово появился у здания Российского центра науки и культуры в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Трудно поверить, что в мирное время такое возможно». В Гомеле почтили память погибших в Кемерово -1

«Трудно поверить, что в мирное время такое возможно». В Гомеле почтили память погибших в Кемерово -3

На ступенях центра сегодня, 28 марта, можно встретить представителей местной власти, трудовых коллективов, общественных объединений и сотни рядовых горожан, не оставшихся равнодушными к произошедшему.

Жители города:

«Трудно поверить, что в мирное время такое возможно». В Гомеле почтили память погибших в Кемерово -6


Жители нашего города с трудом поверили, что в наше время вообще такое возможно. Люди соболезнуют.

«Трудно поверить, что в мирное время такое возможно». В Гомеле почтили память погибших в Кемерово -8

У меня у самого двое детей. Очень тяжело – не передать словами. Страшная трагедия, конечно.

«Трудно поверить, что в мирное время такое возможно». В Гомеле почтили память погибших в Кемерово -11

Большое горе у нас, у гомельчан. Я думаю, и от лица белорусов можно сказать тоже. Вся Беларусь скорбит вместе с россиянами, кемеровцами. Это беда огромная, что дети и взрослые погибли в мирное время, время каникул. Трагедия случилась, и мы всем сердцем вместе с ними. Очень хочется, чтобы они об этом знали.

«Трудно поверить, что в мирное время такое возможно». В Гомеле почтили память погибших в Кемерово -14

# общество # Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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