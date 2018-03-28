«Трудно поверить, что в мирное время такое возможно». В Гомеле почтили память погибших в Кемерово

Новости Беларуси. Стихийный мемориал жертвам трагедии в Кемерово появился у здания Российского центра науки и культуры в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стихийный мемориал жертвам трагедии в Кемерово появился у здания Российского центра науки и культуры в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ступенях центра сегодня, 28 марта, можно встретить представителей местной власти, трудовых коллективов, общественных объединений и сотни рядовых горожан, не оставшихся равнодушными к произошедшему.
Жители города:
Жители нашего города с трудом поверили, что в наше время вообще такое возможно. Люди соболезнуют.
У меня у самого двое детей. Очень тяжело – не передать словами. Страшная трагедия, конечно.
Большое горе у нас, у гомельчан. Я думаю, и от лица белорусов можно сказать тоже. Вся Беларусь скорбит вместе с россиянами, кемеровцами. Это беда огромная, что дети и взрослые погибли в мирное время, время каникул. Трагедия случилась, и мы всем сердцем вместе с ними. Очень хочется, чтобы они об этом знали.