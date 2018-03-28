«Трудно поверить, что в мирное время такое возможно». В Гомеле почтили память погибших в Кемерово

Большое горе у нас, у гомельчан. Я думаю, и от лица белорусов можно сказать тоже. Вся Беларусь скорбит вместе с россиянами, кемеровцами. Это беда огромная, что дети и взрослые погибли в мирное время, время каникул. Трагедия случилась, и мы всем сердцем вместе с ними. Очень хочется, чтобы они об этом знали.