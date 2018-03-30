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Седьмой фигурант дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Задержана начальник инспекции стройнадзора

30 марта 2018 11:30
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Новости России. В деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» появился новый фигурант, уже седьмой по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово

Седьмой фигурант дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Задержана начальник инспекции стройнадзора-1

Им стала начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. Женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции. Она задержана, возбуждено уголовное дело.

Кто ответит за трагедию в торговом центре в Кемерово?

Седьмой фигурант дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Задержана начальник инспекции стройнадзора-4

Ранее под стражу взяли владелицу объекта Юлию Богданову.

О недостатках системы противопожарной безопасности владелицу ТЦ «Зимняя вишня» предупреждали неоднократно

# Фотофакт # Юлия Богданова # Пожар в торговом центре в Кемерово

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