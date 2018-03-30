Седьмой фигурант дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Задержана начальник инспекции стройнадзора
Новости России. В деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» появился новый фигурант, уже седьмой по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово
Им стала начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. Женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции. Она задержана, возбуждено уголовное дело.
Кто ответит за трагедию в торговом центре в Кемерово?