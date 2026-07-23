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Женская молодежная сборная Беларуси по волейболу готовится к чемпионату Европы

23 июля 2026 20:15
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Женская сборная Беларуси по волейболу, составленная из игроков до 20 лет, готовится к первому после длительного перерыва международному турниру. Совсем скоро девушкам предстоит стартовать в квалификации к чемпионату Европы – 2027, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская молодежная сборная Беларуси по волейболу готовится к чемпионату Европы-2

Длинная тропа к чистейшей воде Трофимовой криницы и маленькая история, а после двухчасовая тренировка. 16 девчат до 20 лет вызваны в стан национальной команды, впереди квалификация к континентальной форуму. 

Турнир пройдет в Боснии и Герцеговине с 19 по 24 августа. В соперницах по группе хозяйки площадки, Северная Македония и Румыния. После – стыковые поединки. Первые два места дают право представить страну в финале, который состоится следующим летом.

Подробнее в видео.

# Волейбол

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