Прямой эфир

Уроженец Волковыска распространял в TikTok фейки о милиции – проводится проверка

24 июля 2026 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В МВД констатируют: в последнее время участились случаи, когда в интернете распространяют фейковую информацию, направленную на дискредитацию сотрудников органов внутренних дел. Один из таких случаев сейчас проверяют в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автора фейка нашли. В МВД опровергли информацию об «огромных очередях» у МРЭО в Барановичах.

Уроженец Волковыска распространял в TikTok фейки о милиции – проводится проверка-2

В TikTok появилось видео, автор которого распространял ложные сведения о наркопритонах в Волковыске, которые якобы покрывают местные милиционеры. Кроме того, он заявил, что правоохранители намеренно вербуют несовершеннолетних для участия в торговле запрещенными веществами, чтобы позже их задержать.

Уроженец Волковыска распространял в TikTok фейки о милиции – проводится проверка-4

Сергей Полудень, начальник управления по Гродненской области ГУСБ МВД Беларуси:
Установлено, ролик опубликовал 39-летний уроженец Волковыска, уже несколько лет проживающий в Польше. В Беларуси мужчина принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Размещал в интернете оскорбительные комментарии с использованием ненормативной лексики в адрес милиционеров. В 2024 году за совершенные противоправные деяния объявлен в межгосударственный розыск. В отношении него уже возбуждено 13 уголовных дел за экстремистскую деятельность. В настоящее время по указанному факту проводится проверка.

Содержание видео может быть квалифицировано как клевета, оскорбление представителей власти и разжигание вражды. В МВД напоминают: сотрудники органов внутренних дел находятся под особой защитой государства, и неправомерным действиям в их адрес, в том числе в интернете, будет дана принципиальная правовая оценка.

# Милиция Беларуси # Интернет

Другие новости рубрики

Все новости
Маршруты и 3D-туры – в Беларуси запустят веб-портал о туризме на заповедных территориях
24 июля 2026 07:08

Маршруты и 3D-туры – в Беларуси запустят веб-портал о туризме на заповедных территориях

На базе 72-го гвардейского учебного центра проходят сборы центра патриотического воспитания «Вектор»
24 июля 2026 06:58

На базе 72-го гвардейского учебного центра проходят сборы центра патриотического воспитания «Вектор»

Профсоюзы вышли в масштабные рейды по сельхозпредприятиям Беларуси
23 июля 2026 18:09

Профсоюзы вышли в масштабные рейды по сельхозпредприятиям Беларуси