Уроженец Волковыска распространял в TikTok фейки о милиции – проводится проверка

В МВД констатируют: в последнее время участились случаи, когда в интернете распространяют фейковую информацию, направленную на дискредитацию сотрудников органов внутренних дел. Один из таких случаев сейчас проверяют в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В TikTok появилось видео, автор которого распространял ложные сведения о наркопритонах в Волковыске, которые якобы покрывают местные милиционеры. Кроме того, он заявил, что правоохранители намеренно вербуют несовершеннолетних для участия в торговле запрещенными веществами, чтобы позже их задержать.

Сергей Полудень, начальник управления по Гродненской области ГУСБ МВД Беларуси:

Установлено, ролик опубликовал 39-летний уроженец Волковыска, уже несколько лет проживающий в Польше. В Беларуси мужчина принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Размещал в интернете оскорбительные комментарии с использованием ненормативной лексики в адрес милиционеров. В 2024 году за совершенные противоправные деяния объявлен в межгосударственный розыск. В отношении него уже возбуждено 13 уголовных дел за экстремистскую деятельность. В настоящее время по указанному факту проводится проверка.

Содержание видео может быть квалифицировано как клевета, оскорбление представителей власти и разжигание вражды. В МВД напоминают: сотрудники органов внутренних дел находятся под особой защитой государства, и неправомерным действиям в их адрес, в том числе в интернете, будет дана принципиальная правовая оценка.