Сыновья Александра Лукашенко приехали почтить память жертв в Кемерово

Новости Беларуси. Рядом с теми, кто 28 марта пришел разделить горе кемеровчан и большая семья Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сыновья главы государства Виктор и Николай принесли к импровизированному мемориалу у стен российского посольства живые цветы.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по национальной безопасности:

Мы пришли сюда, чтобы от всей нашей семьи, от нашего отца, от братьев выразить чувство глубокого соболезнования братскому народу России. Наш брат сейчас находится в Москве, там почтит память. Действительно ужасная трагедия. Мы вместе с россиянами, с родными и близкими, которые потеряли своих детей, скорбим с вами.

Дмитрий Лукашенко почтил память жертв трагедии в Москве на Манежной площади.

«Память им – этим детям погибшим». В России скорбят по жертвам пожара в Кемерово