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Сыновья Александра Лукашенко приехали почтить память жертв в Кемерово

28 марта 2018 18:30
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Новости Беларуси. Рядом с теми, кто 28 марта пришел разделить горе кемеровчан и большая семья Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сыновья главы государства Виктор и Николай принесли к импровизированному мемориалу у стен российского посольства живые цветы.

«У детей было всё впереди, пришли просто поиграть». Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к российскому Посольству в Минске

Сыновья Александра Лукашенко приехали почтить память жертв в Кемерово-1

Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по национальной безопасности:
Мы пришли сюда, чтобы от всей нашей семьи, от нашего отца, от братьев выразить чувство глубокого соболезнования братскому народу России. Наш брат сейчас находится в Москве, там почтит память. Действительно ужасная трагедия. Мы вместе с россиянами, с родными и близкими, которые потеряли своих детей, скорбим с вами.

Дмитрий Лукашенко почтил память жертв трагедии в Москве на Манежной площади.

«Память им – этим детям погибшим». В России скорбят по жертвам пожара в Кемерово

Сыновья Александра Лукашенко приехали почтить память жертв в Кемерово-4

# общество # Фотофакт # Виктор Лукашенко # Пожар в торговом центре в Кемерово

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