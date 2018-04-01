Почему люди не реагируют на пожарную тревогу, и кто заплатит за оставленные во время эвакуации обеды и покупки?

Новости Беларуси. Тщательные проверки безопасности мест массового скопления людей на неделе прошли по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Большинство белорусов отнеслись с пониманием к таким неудобствам. Но не обошлось и без тех, кто остался недоволен сорванными покупками или недосмотренным фильмом. А это уже чистейшей воды психология, как говорится, «пока жареный петух не клюнет».

Наш корреспондент Дмитрий Боярович о тех, кто учится на чужих ошибках. Сотни объектов и тысячи людей – потенциально спасенных или хотя бы уверенных: я знаю, что нужно делать, когда случится беда.

Горожанка:

Если такая непредвиденная ситуация, как была в Кемерово, то нам нужно знать, куда уходить. Спасатели и милиция сделали прививку бодрости многим, заставив освободить эвакуационные выходы, провести ревизию у пожарных щитов или взять в руки огнетушитель.

Ревизию провели в торговых центрах, кинотеатрах, популярных ночных клубах, гостиницах, общежитиях и, конечно, учебных заведениях. В Беларуси идут проверки безопасности мест массового скопления людей. Результаты – в репортаже СТВ

Но все же многие объекты проверку прошли на «пять с плюсом». Где-то эвакуировались и вовсе как по учебнику. Например, в торговых центрах «Столица» и Dana Mall. Огромные комплексы эвакуировали за 4 минуты.

Олег Зарецкий, начальник управления по эксплуатации торгового центра:

Более 90 % адекватно отреагировали на ситуацию и покинули здание. Охрана была, она работала.

А вот некоторые к тому, что происходило, отнеслись равнодушно. Супермаркет в Минске МЧС проверяли внезапно. Звук пожарной тревоги звучал несколько минут, но его проигнорировали.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Слышите звук?

Покупатель:

Слышу, слышу. Дмитрий Боярович:

И продолжаете покупки делать? Покупатель:

А что, нельзя продолжать? Дмитрий Боярович:

Не надо, это же пожарная опасность. Покупатель:

Если бы на самом деле, а это – учебная. Дмитрий Боярович:

Понятно, что учебная. Но вот проверяют, как люди будут выходить. Покупатель:

А, ну понятно. Так что – покидать надо? Дмитрий Боярович:

Ну конечно. Покупатель:

Ну, я пошел.

Дмитрий Боярович:

Учебная тревога может застать каждого, предположим, во время обеда. Но немногие, к сожалению, понимают, что здесь выбор уж очень принципиальный: остаться либо голодным, либо – живым.

В такой ситуации как заставить человека уйти, если это учебная тревога? И есть ли какая-то гарантия, что его обед останется нетронутым?

Олег Зарецкий:

Любой человек понимает, что самое главное – это безопасность. Мы еще можем столько покупок за свою жизнь совершить. В прошлом году был корреспондент – девушка. Она специально пошла и приобрела кофе. Она знала, что будет эвакуация, никто не знал, а она знала – мы ей сообщили. Она сказала, что очень всё корректно было объяснено, и, конечно же, она не могла не выйти из помещения.

За обед, как и за оставленные покупки, в случае учебной тревоги никто не отвечает. Впрочем, рестораны идут навстречу, подогревая вернувшимся посетителям остывшую еду по чеку. В некоторых заведениях это прописано.

Евгений Ляшонок, управляющий ресторана:

У нас сформирована своя пожарная дружина. Действуем согласно инструкциям, в первую очередь выводим гостей и сотрудников.

Проверки систем эвакуации активно обсуждали в интернете. На форумах люди что-то уточняли, благодарили (скажем, МЧС под их официальными постами). А кто-то делился опытом в тему – и не всегда обнадеживающим.

На похожие комментарии в соцсети своей показательной историей отреагировала и Наталья. Огонь (как оказалось после – небольшой и вдалеке от этажа, на котором она живет) заставил женщину эвакуироваться. Но что главное – почти никого больше.

Наталья Сазанович:

Два года назад в нашем доме случился пожар. Из 108 квартир буквально человек 10 стояли внизу. Многие потом и говорили: что там, ничего же не случилось, есть балкон. Люди все ночью оставались на своих местах. Разгорись пламя, трагедия была бы не меньшей, чем в Кемерово. Но тогда те, кто, как у нас говорят, «с краю», об этом не задумывались. И психологи констатируют: это феномен, который исправляется только на своих ошибках.

Екатерина Холод, психолог:

Люди часто думают, что с ними ничего плохого не случится. И они не любят представлять страшные события в отношении к себе или к своим близким. Это может произойти где-то там, но не со мной. И здесь работает такой детский механизм, как вытеснение: мол, пока я про это не думаю, этого нет.