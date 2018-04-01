Почему люди не реагируют на пожарную тревогу, и кто заплатит за оставленные во время эвакуации обеды и покупки?

Новости Беларуси. Тщательные проверки безопасности мест массового скопления людей на неделе прошли по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Тщательные проверки безопасности мест массового скопления людей на неделе прошли по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Большинство белорусов отнеслись с пониманием к таким неудобствам. Но не обошлось и без тех, кто остался недоволен сорванными покупками или недосмотренным фильмом. А это уже чистейшей воды психология, как говорится, «пока жареный петух не клюнет».
Наш корреспондент Дмитрий Боярович о тех, кто учится на чужих ошибках.
Сотни объектов и тысячи людей – потенциально спасенных или хотя бы уверенных: я знаю, что нужно делать, когда случится беда.
Горожанка:
Если такая непредвиденная ситуация, как была в Кемерово, то нам нужно знать, куда уходить.
Спасатели и милиция сделали прививку бодрости многим, заставив освободить эвакуационные выходы, провести ревизию у пожарных щитов или взять в руки огнетушитель.
Ревизию провели в торговых центрах, кинотеатрах, популярных ночных клубах, гостиницах, общежитиях и, конечно, учебных заведениях.
В Беларуси идут проверки безопасности мест массового скопления людей. Результаты – в репортаже СТВ
Но все же многие объекты проверку прошли на «пять с плюсом». Где-то эвакуировались и вовсе как по учебнику. Например, в торговых центрах «Столица» и Dana Mall. Огромные комплексы эвакуировали за 4 минуты.
Олег Зарецкий, начальник управления по эксплуатации торгового центра:
Более 90 % адекватно отреагировали на ситуацию и покинули здание. Охрана была, она работала.
А вот некоторые к тому, что происходило, отнеслись равнодушно. Супермаркет в Минске МЧС проверяли внезапно. Звук пожарной тревоги звучал несколько минут, но его проигнорировали.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Слышите звук?
Покупатель:
Слышу, слышу.
Дмитрий Боярович:
И продолжаете покупки делать?
Покупатель:
А что, нельзя продолжать?
Дмитрий Боярович:
Не надо, это же пожарная опасность.
Покупатель:
Если бы на самом деле, а это – учебная.
Дмитрий Боярович:
Понятно, что учебная. Но вот проверяют, как люди будут выходить.
Покупатель:
А, ну понятно. Так что – покидать надо?
Дмитрий Боярович:
Ну конечно.
Покупатель:
Ну, я пошел.
Дмитрий Боярович:
Учебная тревога может застать каждого, предположим, во время обеда. Но немногие, к сожалению, понимают, что здесь выбор уж очень принципиальный: остаться либо голодным, либо – живым.
В такой ситуации как заставить человека уйти, если это учебная тревога? И есть ли какая-то гарантия, что его обед останется нетронутым?
Олег Зарецкий:
Любой человек понимает, что самое главное – это безопасность. Мы еще можем столько покупок за свою жизнь совершить. В прошлом году был корреспондент – девушка. Она специально пошла и приобрела кофе. Она знала, что будет эвакуация, никто не знал, а она знала – мы ей сообщили. Она сказала, что очень всё корректно было объяснено, и, конечно же, она не могла не выйти из помещения.
За обед, как и за оставленные покупки, в случае учебной тревоги никто не отвечает. Впрочем, рестораны идут навстречу, подогревая вернувшимся посетителям остывшую еду по чеку. В некоторых заведениях это прописано.
Евгений Ляшонок, управляющий ресторана:
У нас сформирована своя пожарная дружина. Действуем согласно инструкциям, в первую очередь выводим гостей и сотрудников.
Проверки систем эвакуации активно обсуждали в интернете. На форумах люди что-то уточняли, благодарили (скажем, МЧС под их официальными постами). А кто-то делился опытом в тему – и не всегда обнадеживающим.
На похожие комментарии в соцсети своей показательной историей отреагировала и Наталья. Огонь (как оказалось после – небольшой и вдалеке от этажа, на котором она живет) заставил женщину эвакуироваться. Но что главное – почти никого больше.
Наталья Сазанович:
Два года назад в нашем доме случился пожар. Из 108 квартир буквально человек 10 стояли внизу. Многие потом и говорили: что там, ничего же не случилось, есть балкон. Люди все ночью оставались на своих местах.
Разгорись пламя, трагедия была бы не меньшей, чем в Кемерово. Но тогда те, кто, как у нас говорят, «с краю», об этом не задумывались. И психологи констатируют: это феномен, который исправляется только на своих ошибках.
Екатерина Холод, психолог:
Люди часто думают, что с ними ничего плохого не случится. И они не любят представлять страшные события в отношении к себе или к своим близким. Это может произойти где-то там, но не со мной. И здесь работает такой детский механизм, как вытеснение: мол, пока я про это не думаю, этого нет.
По числу погибших на пожарах Беларусь, как и Россия, входит в тройку антилидеров. И, наверное, не оттого, что одни где-то недосмотрели (хотя и это не исключено). А, пожалуй, потому, что другие в принципе смотреть и слушать не стали.