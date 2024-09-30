Что делать, если завтра война, и как встать на защиту Родины? Обсудили с экспертами

Все звенья одной цепи обороны. Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа. Чужак всегда заметен – как люди добровольно помогают пограничникам?

Александр Ярошевич, председатель Столинского районного Совета депутатов:

Вы знаете, в любой деревне, как всегда, заметят чужого гражданина. Однозначно. Поэтому в тесном сотрудничестве работаем с органами пограничной службы. Если есть какие-то моменты, если кто-то чужой – всегда данный товарищ «на стреме». Поэтому и есть народное ополчение, которое ближе к границе. Оно видит. На селе чужака всегда видно. Поэтому они призваны, чтобы информировать органы внутренних дел, пограничные составы и так далее и тому подобное. Что такое система «сбор»? О работе добровольных объединений

Александр Ажгирей, представитель добровольческого формирования ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Каждый наш сотрудник, состоящий в добровольном объединении отряда милиции особого назначения, мы все знаем, существует система «сбор». Нас поднимают по тревоге, мы прибываем в свое подразделение, где получаем задачи и приступаем к выполнению тех или иных задач. Таким образом, у нас существует оповещение между сотрудниками бывшими, ветеранские организации. Кирилл Казаков, СТВ:

Вы своего командира знаете? С теми, с кем вы должны прийти куда-то, на определенный пункт, тоже знаете? Александр Ажгирей:

Конечно, знаю, да. Кирилл Казаков:

Это как? Определенный звонок поступает либо вам сообщают? Александр Ажгирей:

Поступает звонок на телефон, который говорит «система сбор», и мы выдвигаемся. Экстренная ситуация – куда обращаться, чтобы защитить Родину?

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Мы работаем в общей системе обеспечения национальной безопасности, в том числе и с тем призывным ресурсом, который есть у нас в стране. Несколько направлений у нас есть. Есть мобилизационный ресурс, который призывается. Он свой, его достаточно серьезно изучаем. Он призывается только на военное время. Есть добровольческие подразделения, которые формируются из числа отставников, ребят, которые уволились, служили в спецназе. По сути дела, мы их и ветеранами не называем. Почему? Потому что бывших спецназовцев точно не бывает. Они приходят к нам по тем спискам, которые составляем мы сами. Они все на карандаше. Они знают нас, мы знаем их. Мы связи с ними не теряли ни минуты. Читайте также: «Это добровольцы». Кто и как формирует народное ополчение – Александр Ярошевич Павличенко о военных сборах: «2 тыс. человек регулярно проходят подготовку, примерно столько же еще ждут» В школы вернут УПК, а ребята смогут обучаться на водительские права? Некрашевич о договоре с Минобороны «Наметки каждому есть». Знают ли народные ополченцы своих товарищей в лицо?

Александр Ярошевич:

Народное ополчение формируется из определенного состава. Определенные лица не могут по состоянию здоровья к строевой службе. Но сегодня комплектуется возраст народного ополчения в 50-60 лет, мы все проходили начальную военную подготовку. Народное ополчение вводится, когда вводится военное положение, под четким руководством военных командиров. Кирилл Казаков, СТВ:

Вы друг друга видите, командира знаете? Александр Ярошевич:

Наметки каждому есть. Подобраны определенные лица, командиры отрядов сегодня есть, замкомандиров тоже есть. Они утверждены, прошли определенные проверки. Это надежные толковые ребята. В чем главная задача настоящего мужчины?

Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь»:

Мужчина – это защитник своей семьи, своего рода, племени. Из нас шестерых – трое выпускники Минского суворовского военного училища. Я пришел 14-летним пацаном, за мной закрепили автомат, я принял присягу суворовца и на следующий день началось: завтра война. Вот блок НАТО, вот Варшавский договор с СССР. В Минском высшем военно-политическом училище то же – завтра война. То есть если ты надел погоны, для тебя завтра война. Какие бы мирные соглашения ни заключали наши руководители, наш Президент, для военного по-любому завтра война, и ты должен готовиться к ней. Ты должен выработать алгоритм. Первое занятие, первая встреча, каждую субботу мы собираемся, я говорю: выработайте алгоритм. Не дай бог, начнется хаос, беспорядок. Первое – доползти до базы, получить оружие, экипировку, получить задачи. Как белорусам понять, что начались военные учения? Объяснили на примере предприятия

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района Минска:

Задача стоит, она должна быть выполнена, главное – чтобы каждый выполнял свою работу. Работа военкомата – наполнить нашу тероборону, а уже администрации работа, кроме всего прочего, обеспечить идеологическую составляющую. Совсем недавно проходили учения в Партизанском районе. Результат мы все видели. Помимо всего прочего, что они должны за курс усвоить, наша «коробка» поучаствовала в параде на 3 Июля в День Независимости. Кирилл Казаков:

Возьмем предприятие. Как на нем устроена система оповещения, что люди должны поучаствовать в учениях? Николай Поляков:

На каждом предприятии ведется учет военнообязанных. И одним из положений формулируется, что при призыве того или иного гражданина на воинскую службу, автоматически повестка передается на предприятие, оно ему вручает, и он приходит. Кирилл Казаков:

«Не хочу, не могу, занимаю очень серьезную должность». Вот эта история Минску присуще? Николай Поляков:

Мы отходим от этих стереотипов в последние годы. Практика показывает: когда люди собираются в рамках территориальной обороны на какие-то учения, проводится определенная работа. И результатом после той учебы они объединяются в какие-то сети, они постоянно на связи, интересуются той или иной работой. Иногда даже проходят встречи с администрацией района. Потому что мы вместе с ними охраняем свой район. «Начинаем со школьников». Как ребят обучают медподготовке?