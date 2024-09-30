«Это добровольцы». Кто и как формирует народное ополчение – Александр Ярошевич

Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа.

Александр Ярошевич, председатель Столинского районного Совета депутатов:

Народное ополчение – это добровольцы. Они, конечно же, приписаны, если так можно сказать, к сельскому совету. Потому что на территории определенного сельского совета этими вопросами занимается местная администрация – сельский исполком. Они формируют эти списки, формируют командира отряда, заместителя командира отряда, стрелков. И исходя из территории сельского совета, которая подлежит, формируется количество стрелков. По территориальному определяется, допустим, маршруты. Народное ополчение предано органам внутренних дел территориальным, поэтому они выполняют функции РОВД.