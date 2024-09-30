Павличенко: мы и в 2020 году были готовы – щитом заслонили наши города, мирное население от экстремизма

Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа.

Кирилл Казаков, СТВ:

Если у нас такая история, как в августе 2020-го. Ну я думаю, что не будет, но готовым быть к этому. Ветераны, опять же, мы убираем это слово – люди, которые служили когда-то в спецназе, они смогут противостоять, например, зародышу этого непонятного мятежа?

Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь»:

Мы и в 2020 году были готовы. Порядка 2 000 человек у нас находилось в готовности, потому что мало, мало поступала информация из различных кулуаров – все-таки в ассоциации ветеранов спецназа состоят люди, прошедшие разведку и спецназ. Некоторые волей судьбы оказались за границей на работе где-то – и уже из-за границы поступали сведения, что в начале августа будет собираться какая-то критическая масса. Поэтому мы были готовы морально, психологически, министр внутренних дел дал добро, я объехал все подразделения специального назначения тогда, накануне событий, объяснил, как правильно применять спецсредства, потому что в свое время применяли спецсредства только нашим спецподразделением противодействия экстремистам в толпе. Рассказал о психологическом давлении, даже на своем примере. С 2000-го года на меня постоянно, вы сами знаете, какое давление оказывают различные средства массовой информации, чтоб они не боялись этого. То есть провел определенную работу среди бойцов, которые стали и щитом заслонили все наши города, мирное население от этого экстремизма.