Выводы по Курской области сделаны. Как защитят белорусов в случае агрессии – Сергей Гребенников

Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа.

Кирилл Казаков, СТВ:

У вас совсем недавно учения в Столине большие были. Оценка была дана очень положительная. Может быть, расскажете, что там было? Может быть, опыт после этих учений на всю страну каким-то образом будет распространяться?

Алена Сырова, СТВ:

И как не вовлеченное население на это реагирует?

Александр Ярошевич, председатель Столинского районного Совета депутатов:

Во-первых, эти учения у нас были по линии Министерства внутренних дел. Отрабатывали элементы нападения ДРГ – диверсионно-разведывательная группа. Поэтому охрана отделения РУВД, исполком и так далее и тому подобное… Население отреагировало достаточно нормально. Они понимали, что надо тренироваться. Были взрывы, была пиротехника, много техники было. Мы со своей стороны оказывали всякую помощь.