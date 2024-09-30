Выводы по Курской области сделаны. Как защитят белорусов в случае агрессии – Сергей Гребенников
Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа.
Кирилл Казаков, СТВ:
У вас совсем недавно учения в Столине большие были. Оценка была дана очень положительная. Может быть, расскажете, что там было? Может быть, опыт после этих учений на всю страну каким-то образом будет распространяться?
Алена Сырова, СТВ:
И как не вовлеченное население на это реагирует?
Александр Ярошевич, председатель Столинского районного Совета депутатов:
Во-первых, эти учения у нас были по линии Министерства внутренних дел. Отрабатывали элементы нападения ДРГ – диверсионно-разведывательная группа. Поэтому охрана отделения РУВД, исполком и так далее и тому подобное… Население отреагировало достаточно нормально. Они понимали, что надо тренироваться. Были взрывы, была пиротехника, много техники было. Мы со своей стороны оказывали всякую помощь.
Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:
Можно я добавлю? Министрам поручена одна из главнейших задач – защитить свое население. Мы видели, что происходило в Курской области, мы сделали определенные выводы, внимательно изучили, что происходило, и проработали варианты, как защитить нам наше население. Направили туда наше подразделение. Сейчас практически во всех приграничных городках работают наши подразделения. Их основная задача – защитить население этих городов. И население должно быть спокойно. Когда учения прошли, люди подходили и говорили спасибо. Они почувствовали защиту, они почувствовали, что рядом есть люди, которые не дадут их в обиду. Они поняли, что есть та сила, которая не даст угнать их в плен, в обменный фонд. И для этих целей мы эти учения и проводили.