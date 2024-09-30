Новости по тегу #Александр Ярошевич

Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа.
Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»?
Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «Всегда готов»?
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