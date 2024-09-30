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Новости по тегу #Александр Ярошевич

Что делать, если завтра война, и как встать на защиту Родины? Обсудили с экспертами
30 сентября 2024 19:38

Что делать, если завтра война, и как встать на защиту Родины? Обсудили с экспертами

Выводы по Курской области сделаны. Как защитят белорусов в случае агрессии – Сергей Гребенников
30 сентября 2024 17:49

Выводы по Курской области сделаны. Как защитят белорусов в случае агрессии – Сергей Гребенников

«Это добровольцы». Кто и как формирует народное ополчение – Александр Ярошевич
30 сентября 2024 16:21

«Это добровольцы». Кто и как формирует народное ополчение – Александр Ярошевич

Десантники показали элементы рукопашного боя и акробатики. В Бресте с размахом отмечают День ВДВ
02 августа 2019 11:50

Десантники показали элементы рукопашного боя и акробатики. В Бресте с размахом отмечают День ВДВ

Под Слонимом сотрудники ГАИ и очевидец спасли жизнь мальчику, который тонул в озере
19 июня 2018 14:14

Под Слонимом сотрудники ГАИ и очевидец спасли жизнь мальчику, который тонул в озере