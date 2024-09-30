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Павличенко о военных сборах: «2 тыс. человек регулярно проходят подготовку, примерно столько же ещё ждут»

30 сентября 2024 16:36
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Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа.

Павличенко о военных сборах: «2 тыс. человек регулярно проходят подготовку, примерно столько же ещё ждут»-2

Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь»: 
Идти на сборы или не идти – у нас такого нет. У нас есть перевыполнение. Когда положено 200 на сборы собрать, а приходит 400.

Кирилл Казаков, СТВ:
Тут на выходных Гриша [Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ – прим. ред.] программу делал, рассказывал. Назвал цифру – 1,5 тысячи. Говорят, он в интернете шуму понаделывал, потому что это 1,5 тысячи таких людей, которых…

Павличенко о военных сборах: «2 тыс. человек регулярно проходят подготовку, примерно столько же ещё ждут»-4

Дмитрий Павличенко:
У нас чуть-чуть больше. У нас 2 тысячи регулярно проходит подготовку, еще примерно столько же ждет, когда наступит их очередь. Потому что полигоны у нас не резиновые, боеприпасы мы тоже экономим. Но регулярно мы, помимо ежегодных десятисуточных сборов, проводим еженедельные дневные сборы. Как правило, в выходные люди едут со всей Беларуси: с областных центров, с районных, чтобы пройти занятия.

# Вооруженные силы Беларуси # Дмитрий Павличенко # Кирилл Казаков

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