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Новости по тегу #Николай Поляков

Партизанский район обеспечивает более 20% всего промышленного производства Минска
04 августа 2026 17:36

Партизанский район обеспечивает более 20% всего промышленного производства Минска

В Минске поздравили участника Великой Отечественной войны Петра Кормщикова с 100-летним юбилеем
02 июля 2026 13:51

В Минске поздравили участника Великой Отечественной войны Петра Кормщикова с 100-летним юбилеем

Ровно 82 года назад советские войска освободили крупные областные и районные центры Беларуси
28 июня 2026 10:49

Ровно 82 года назад советские войска освободили крупные областные и районные центры Беларуси

В Минске появится «Сад фотаздымкаў» с арт-объектами и велодорожкой
26 февраля 2026 09:02

В Минске появится «Сад фотаздымкаў» с арт-объектами и велодорожкой

Лазаревич: актуальный вопрос – инвестиционное развитие Партизанского района
07 августа 2025 17:41

Лазаревич: актуальный вопрос – инвестиционное развитие Партизанского района

На территории Минского городского наркологического центра стартовала молодёжная стройка
23 июля 2025 18:26

На территории Минского городского наркологического центра стартовала молодёжная стройка

В Минске с 101-м днём рождения поздравили ветерана Великой Отечественной войны
21 июля 2025 17:15

В Минске с 101-м днём рождения поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа принимает Дни Минска – рассказываем, о чём уже договорились и что в программе
11 июня 2025 17:28

Уфа принимает Дни Минска – рассказываем, о чём уже договорились и что в программе

Дни Минска в Уфе – делегация Мингорисполкома возложила цветы к Вечному огню в Парке Победы
11 июня 2025 07:56

Дни Минска в Уфе – делегация Мингорисполкома возложила цветы к Вечному огню в Парке Победы

Партизанский район принял культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»
18 декабря 2024 18:12

Партизанский район принял культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»

Что делать, если завтра война, и как встать на защиту Родины? Обсудили с экспертами
30 сентября 2024 19:38

Что делать, если завтра война, и как встать на защиту Родины? Обсудили с экспертами

«Когда мы едины, мы непобедимы!» В Партизанском районе Минска прошёл форум патриотических сил
17 сентября 2024 17:32

«Когда мы едины, мы непобедимы!» В Партизанском районе Минска прошёл форум патриотических сил