Новости по тегу #Николай Поляков

Перед предприятиями стоит задача наращивать объемы выпуска продукции и расширять рынки сбыта.
Поздравить юбиляра пришли представители общественных организаций, городские власти, родные и близкие.
В Минске перевернули очередную страницу героического прошлого страны. В столице продолжается культурно-патриотическая акция «Календарь и Книга Памяти».
В 2026 году в столице благоустроят несколько новых общественных пространств для отдыха.
Итоги социально-экономического развития Партизанского района за за первое полугодие 2025-го подвели в столице.
Открыть объект планируют до конца года. На площадке молодые люди будут помогать строителям.
Павел Семенович прошел всю войну, преданно трудился на благо Родины. После освобождения вернулся к мирной жизни и 40 лет отдал службе в органах государственной безопасности.
Партнерские отношения для Беларуси – это про открытость, честность и взаимное уважение. С российским народом нас связывает общая история, которая стала прочным фундаментом для дальнейшей дружбы. Союз двух уверенно движется по интеграционному пути.
Дань уважения героям отдали власти Минска и Уфы, участники военно-патриотических клубов и кадеты.
Лучшие творческие номера от каждого района Минска представят на городском финале. Он пройдет в рамках «Марафона единства» 20 января 2025 года на одной из крупных площадок.
Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа.
Он объединил более полутысячи минчан. Представители общественных организаций и политических партий, работающая и студенческая молодёжь – все вместе говорили о достижениях, общих целях, важности сплоченности, солидарности.
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