Новости по тегу #Министерство обороны Республики Беларусь

В течение двух месяцев свыше 170 человек прошли интенсивную боевую подготовку на базе 103‑й Витебской отдельной гвардейской воздушно‑десантной бригады. Участники сдали практические экзамены по ключевым дисциплинам – огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.
Отрабатывалось отражение агрессии на центральноазиатском направлении. Было задействовано более 47 тысяч человек, 2 тысячи единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей.
«наша работа над имиджем не направлена на лайки, на лояльность аудитории, на количество подписчиков, она направлена на то, чтобы каждый гражданин осознавал в полной мере, что он часть армии, что армия – это и есть мы».
В перечень вошли в основном медицинские и фармацевтические специальности – от фельдшера и медсестры до врача и провизора, а также узкие направления вроде анестезиологии, рентгенологии и хирургии.
Проект реализован в Год белорусской женщины совместно с Министерством обороны.
Журналисты и блогеры прибыли в расположение одной из бригад сил специальных операций, где их сразу же переодели в камуфляж. Впереди у участников интенсивная программа: тактическая, водолазная и медицинская подготовка.
В ходе практических занятий военнослужащие отработали совместные антитеррористические операции в условиях города. Особое внимание уделили тактике смешанных подразделений: десантники тренировались вести наблюдение, проводить захват объектов и удерживать оборону.
Его концепция строится на символизме, где тема служения раскрывается через образ женщины – как источника поддержки, веры и внутренней силы.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ход проверки находится на личном контроле министра обороны.
Белорусская сторона предлагает создавать принципиально новые механизмы взаимодействия и продолжать практику проведения учений в формате ШОС.
По словам руководства оборонного ведомства, в современных условиях ключевым фактором остается готовность к защите суверенитета, независимости и территориальной целостности.
Виктор Хренин проинформировал Генерального секретаря о военно-политической обстановке в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, а также о ключевых мероприятиях оперативной и боевой подготовки, запланированных в Беларуси в 2026 году.
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