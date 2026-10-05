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Новости по тегу #Министерство обороны Республики Беларусь

Хренин вручил награды участникам сбора военнообязанных из сельхозпредприятий
05 октября 2026 12:46

Хренин вручил награды участникам сбора военнообязанных из сельхозпредприятий

Министр обороны Беларуси наблюдал за финальным этапом командно-штабных учений «Центр» в России
03 октября 2026 07:55

Министр обороны Беларуси наблюдал за финальным этапом командно-штабных учений «Центр» в России

У нас всенародный характер защиты! В Минобороне рассказали, как ведомство формирует свой имидж
28 сентября 2026 16:23

У нас всенародный характер защиты! В Минобороне рассказали, как ведомство формирует свой имидж

В Беларуси обновили перечень специальностей для воинского учета женщин
07 сентября 2026 07:12

В Беларуси обновили перечень специальностей для воинского учета женщин

Выставка «Мова любові. Служение» открылась в Центральном доме офицеров
07 сентября 2026 06:48

Выставка «Мова любові. Служение» открылась в Центральном доме офицеров

Тактико-специальные учения «Военкор-2026» стартовали в Беларуси
26 августа 2026 10:52

Тактико-специальные учения «Военкор-2026» стартовали в Беларуси

Завершились белорусско-китайские учения «Стремительный орел»
26 августа 2026 10:45

Завершились белорусско-китайские учения «Стремительный орел»

Минобороны запускает новый художественный проект «Мова любові. Служэнне»
13 августа 2026 07:23

Минобороны запускает новый художественный проект «Мова любові. Служэнне»

Смертельное ДТП под Осиповичами – погибли двое военнослужащих
24 июля 2026 11:00

Смертельное ДТП под Осиповичами – погибли двое военнослужащих

В Кыргызстане проходит совещание министров обороны государств-участников ШОС
28 апреля 2026 10:42

В Кыргызстане проходит совещание министров обороны государств-участников ШОС

В Беларуси прошел первый этап подведения итогов проверки боевой готовности Вооруженных Сил
16 апреля 2026 07:51

В Беларуси прошел первый этап подведения итогов проверки боевой готовности Вооруженных Сил

В Минске прошла двусторонняя встреча министра обороны Беларуси с генеральным секретарем ОДКБ
07 апреля 2026 05:45

В Минске прошла двусторонняя встреча министра обороны Беларуси с генеральным секретарем ОДКБ