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Новости по тегу #Дмитрий Павличенко

Что делать, если завтра война, и как встать на защиту Родины? Обсудили с экспертами
30 сентября 2024 19:38

Что делать, если завтра война, и как встать на защиту Родины? Обсудили с экспертами

Павличенко: мы и в 2020 году были готовы – щитом заслонили наши города, мирное население от экстремизма
30 сентября 2024 18:24

Павличенко: мы и в 2020 году были готовы – щитом заслонили наши города, мирное население от экстремизма

Павличенко о военных сборах: «2 тыс. человек регулярно проходят подготовку, примерно столько же ещё ждут»
30 сентября 2024 16:36

Павличенко о военных сборах: «2 тыс. человек регулярно проходят подготовку, примерно столько же ещё ждут»

Азарёнок: прошли выборы, и воет враг – ему невыносимо. Наверх пошли государевы люди
28 февраля 2024 17:20

Азарёнок: прошли выборы, и воет враг – ему невыносимо. Наверх пошли государевы люди

Легендарный Павличенко. Благодаря ему белорусы не знают, что такое цветные революции
02 июля 2023 21:00

Легендарный Павличенко. Благодаря ему белорусы не знают, что такое цветные революции

«Сейчас чувствуется топор войны». Кто защищает мирное небо Беларуси в нелегкие времена?
26 июня 2023 16:56

«Сейчас чувствуется топор войны». Кто защищает мирное небо Беларуси в нелегкие времена?

«Пусть враги знают». Почему змагарам и калиновцам лучше не соваться в Беларусь? Интервью с Карпенковым
12 апреля 2023 18:40

«Пусть враги знают». Почему змагарам и калиновцам лучше не соваться в Беларусь? Интервью с Карпенковым

«Это те люди, которые в лихие 1990-е наводили порядок». В Беларуси готовится специальный отряд добровольцев
11 декабря 2022 19:56

«Это те люди, которые в лихие 1990-е наводили порядок». В Беларуси готовится специальный отряд добровольцев

Изнурительный бег, дымовая завеса и рукопашный бой. На что готовы пойти бойцы, чтобы получить краповый берет?
25 сентября 2022 16:31

Изнурительный бег, дымовая завеса и рукопашный бой. На что готовы пойти бойцы, чтобы получить краповый берет?

«Вы наши спартанцы». Воинская часть 3214 отмечает день рождения. Как её поздравили Азарёнок и Гайдукевич?
02 сентября 2022 20:29

«Вы наши спартанцы». Воинская часть 3214 отмечает день рождения. Как её поздравили Азарёнок и Гайдукевич?

«Мы всё это восстановили». Чему сейчас учат детей в белорусских военных лагерях?
04 октября 2021 19:03

«Мы всё это восстановили». Чему сейчас учат детей в белорусских военных лагерях?

Дмитрий Павличенко: «Дым рассеялся, и от пятитысячной толпы мы увидели только сверкающие пятки. Хотя я предупредил Козулина»
05 сентября 2021 20:03

Дмитрий Павличенко: «Дым рассеялся, и от пятитысячной толпы мы увидели только сверкающие пятки. Хотя я предупредил Козулина»