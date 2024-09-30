Гребенников о сборах отряда «Честь»: нет тех, кто отказывается, – даже не всегда получается взять всех

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси: Мы работаем в общей системе обеспечения национальной безопасности, в том числе и с тем ресурсом призывным, который у нас есть в стране. Несколько направлений у нас есть. Есть мобилизационный ресурс, который призывается, он нам свой, мы его достаточно серьезно изучаем. Он призывается на военное время. Есть добровольческие подразделения, которые формируются из числа отставников, ребят, которые уволились в запас, прослужили в спецназе. По сути дела, мы их и ветеранами не называем, потому что бывших спецназовцев точно не бывает. Они приходят к нам по тем спискам, которые составляем мы сами. Они все на карандаше. Они знают нас, мы знаем их, мы связи с ними не теряли ни минуты.

Алена Сырова, СТВ:

А есть те, кто отказываются?

Сергей Гребенников:

Нет, есть те, которые просятся. Еще, я скажу, даже не всегда получается взять всех. На прошлой неделе буквально мы закончили проведение сбора с добровольческим отрядом «Честь» – не все на него попали. И я скажу так: вот мы говорим о том, насколько наши люди готовы? Готовы. Потому что когда мы награждали ребят по итогам сбора, а были такие, которых надо было наградить – они достаточно высокие результаты показали в своей подготовке, несмотря на то, что многие 15, а есть такие, что и 20 лет назад закончили службу. И вот одного бойца я спросил: когда уволился? Он говорит: 20 лет назад. Я говорю: тяжело было? Он говорит: когда следующий раз? И это высочайшая оценка их боевого духа, их готовности и способности. Плюс я вам так скажу: у нас очень патриотичное население. У нас население генетических победителей. Люди, готовые защищать свою страну. Вспомним 2020 год. У нас достаточно много просто гражданского населения нам оказывало содействие. При этом они не носили погоны, они не проходили службу, они не получали за это никаких денег, просто потому что они патриоты.