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Новости по тегу #Михаил Оксенюк

Сергеенко провел встречу с руководством и активом Гродно
20 августа 2026 18:24

Сергеенко провел встречу с руководством и активом Гродно

Оксенюк: ситуация, которая сегодня происходит в Прибалтике, напоминает начало 90-х при развале СССР
09 августа 2026 19:41

Оксенюк: ситуация, которая сегодня происходит в Прибалтике, напоминает начало 90-х при развале СССР

О службе на границе и тонкостях работы депутата – расскажет Михаил Оксенюк в «Рецепте настоящего белоруса»
08 декабря 2025 16:40

О службе на границе и тонкостях работы депутата – расскажет Михаил Оксенюк в «Рецепте настоящего белоруса»

Контрабанда сигарет и политические игры. Зачем на самом деле Литва закрыла границу с Беларусью?
02 ноября 2025 16:42

Контрабанда сигарет и политические игры. Зачем на самом деле Литва закрыла границу с Беларусью?

770 белорусов официально признаны ветеранами боевых действий на территории других государств
11 августа 2025 10:42

770 белорусов официально признаны ветеранами боевых действий на территории других государств

Детство без границ! В Гродно открылась инклюзивная спортивно-игровая площадка
30 июля 2025 06:24

Детство без границ! В Гродно открылась инклюзивная спортивно-игровая площадка

Депутат: если не будут рожать, то не нужно будет войн и вирусов, чтобы нас не стало
14 мая 2025 18:01

Депутат: если не будут рожать, то не нужно будет войн и вирусов, чтобы нас не стало

«Орешник», ситуация вокруг страны и горячие точки на карте – безопасность Беларуси обсудили в ток-шоу
16 декабря 2024 18:40

«Орешник», ситуация вокруг страны и горячие точки на карте – безопасность Беларуси обсудили в ток-шоу

Что делать, если завтра война, и как встать на защиту Родины? Обсудили с экспертами
30 сентября 2024 19:38

Что делать, если завтра война, и как встать на защиту Родины? Обсудили с экспертами

«Память таких героев должна быть вечной». В Гродненской области перезахоронили останки пограничника
20 октября 2023 17:56

«Память таких героев должна быть вечной». В Гродненской области перезахоронили останки пограничника

«Мы этот день связываем с подвигом». Белорусские пограничники возложили цветы к монументу Победы
22 июня 2023 06:34

«Мы этот день связываем с подвигом». Белорусские пограничники возложили цветы к монументу Победы

Диверсантов из его группы называли «белыми призраками». Доска в честь Героя СССР Мирковского установлена в Минске
11 ноября 2022 15:21

Диверсантов из его группы называли «белыми призраками». Доска в честь Героя СССР Мирковского установлена в Минске