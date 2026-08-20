Новости по тегу #Михаил Оксенюк

Взаимодействие с местной властью, законодательная деятельность народных избранников и развитие туристического потенциала. Эти вопросы были в центре внимания председателя Палаты представителей Национального собрания во время рабочей поездки в Гродно.
«На фоне конфликта в Украине создается такой остров нестабильности на российских границах, северо-западных границах России».
Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» смотрите в это воскресенье, 14 декабря, в 10:15 на РТР-Беларусь.
Литва обвиняет Беларусь в запуске метеозондов с контрабандными сигаретами. В Беларуси провели собственное расследование инцидента.
В нашей стране вступили в силу изменения в законе, которые официально признают службу военнослужащих, выполнявших задачи на таджикско-афганской границе в 90-х.
Особое внимание уделили ребятам с ограниченными возможностями: комплексы оборудовали пандусами.
«Сегодня действительно депопуляция населения – это угроза национальной безопасности Республики Беларусь».
Почему белорусы так интересуются международной повесткой? Кому и что показал «Орешник»? Почему Беларусь не победить? И к чему не готовы поляки? Ответы на эти и другие вопросы искали спикеры ток-шоу «По существу».
Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа.
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