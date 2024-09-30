В школы вернут УПК, а ребята смогут обучаться на водительские права? Некрашевич о договоре с Минобороны
Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа.
Андрей Некрашевич, председатель центрального совета ДОСААФ:
Вы знаете, во-первых, мы работаем, безусловно, и со школами, и силовыми структурами. У нас в этом году заключено, так скажем, совместное соглашение с Министерством обороны, которое подписали мы вместе с министром образования Андреем Ивановичем Иванцом, которое, я бы так сказал, раскрыло нам полностью двери для работы в школы. Сами прекрасно знаете, время такое непростое, что даже в любую школу просто так никого не запустят даже.
Кирилл Казаков, СТВ:
Собственно говоря, время такое, да, что тут…
Ярошевич о формировании народного ополчения: это добровольцы, которые приписаны к сельскому совету – подробности здесь.
Андрей Некрашевич:
Так вот, совместный наш приказ позволил нам весьма плотно работать и с образовательными учреждениями. И, честно говоря, наша мечта заключается в том, чтобы вернуться к нашей доброй практике. Как вот сегодня говорили, вернуть так называемое УПК в наши школы, где в рамках трудового воспитания внедрять обучение, в первую очередь, водителей категории С, в которых наиболее заинтересованы силовые структуры, и коллеги, которые находятся здесь, я думаю, это подтвердят.
Я хочу сказать, что у нас уже есть серьезные подвижки в этом вопросе. Нас прекрасно понимают органы и государственной, и исполнительной власти. Уже принято соответствующее решение, внесены изменения об разрешении такой практики обучения в сельских школах. Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим вопрос об организации обучения, в том числе и других, в районных школах.