В школы вернут УПК, а ребята смогут обучаться на водительские права? Некрашевич о договоре с Минобороны

Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа.

Андрей Некрашевич, председатель центрального совета ДОСААФ:

Вы знаете, во-первых, мы работаем, безусловно, и со школами, и силовыми структурами. У нас в этом году заключено, так скажем, совместное соглашение с Министерством обороны, которое подписали мы вместе с министром образования Андреем Ивановичем Иванцом, которое, я бы так сказал, раскрыло нам полностью двери для работы в школы. Сами прекрасно знаете, время такое непростое, что даже в любую школу просто так никого не запустят даже.

Кирилл Казаков, СТВ:

Собственно говоря, время такое, да, что тут…