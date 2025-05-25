Новости по тегу #Сергей Гребенников

За год работы фонд стал прочной основой для дальнейшего развития и реализации новых социальных проектов. Отметим, что «Молодая гвардия» объединяет более 20 патриотических клубов по всей стране, совсем скоро планируется открытие в Шклове и Мозыре.
Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»? На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались представители силового блока, органов госуправления и ветераны спецназа.
Что делать, если завтра война? Как обстоят дела с народным ополчением? И как помогают резервистам и добровольцам поддерживать статус «всегда готов»?
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