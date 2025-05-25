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Новости по тегу #Сергей Гребенников

«Молодая гвардия» – благотворительный фонд отметил первый год со дня основания
25 мая 2025 13:40

«Молодая гвардия» – благотворительный фонд отметил первый год со дня основания

Что делать, если завтра война, и как встать на защиту Родины? Обсудили с экспертами
30 сентября 2024 19:38

Что делать, если завтра война, и как встать на защиту Родины? Обсудили с экспертами

Выводы по Курской области сделаны. Как защитят белорусов в случае агрессии – Сергей Гребенников
30 сентября 2024 17:49

Выводы по Курской области сделаны. Как защитят белорусов в случае агрессии – Сергей Гребенников

Удается ли привить молодёжи правильные ценности – рассказал замкомандующего внутренними войсками Беларуси
03 июля 2024 20:20

Удается ли привить молодёжи правильные ценности – рассказал замкомандующего внутренними войсками Беларуси

Проверка на прочность! Как закаляют юных белорусов в военно-патриотических клубах?
28 апреля 2024 19:22

Проверка на прочность! Как закаляют юных белорусов в военно-патриотических клубах?

В рамках проекта «Смелый шаг» в Минске открылись ещё 2 специализированных спортивных зала
17 декабря 2023 13:39

В рамках проекта «Смелый шаг» в Минске открылись ещё 2 специализированных спортивных зала

«Время выбрало нас!» Как учат защитников Отечества на факультете внутренних войск?
19 ноября 2023 18:06

«Время выбрало нас!» Как учат защитников Отечества на факультете внутренних войск?

Самый красивый батальон! Участницы «Мисс Беларусь» посетили военный полигон
24 сентября 2023 19:47

Самый красивый батальон! Участницы «Мисс Беларусь» посетили военный полигон

Дети Донбасса приехали на каникулы в Беларусь
29 декабря 2022 14:36

Дети Донбасса приехали на каникулы в Беларусь

«Будут охранять общественный порядок». Новобранцы внутренних войск приняли присягу. Как это было?
28 мая 2022 20:08

«Будут охранять общественный порядок». Новобранцы внутренних войск приняли присягу. Как это было?

«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы
28 мая 2022 11:19

«Настоящим мужчиной становится». Новобранцы внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу у Кургана Славы