Геополитика сквозь призму сказок – ректор ВГУ имени Машерова рассказала о необычных днях информирования
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Студенты с удовольствием ходят на ваши дни информирования?
Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Дни информирования мы делаем сейчас в абсолютно новом формате.
Александр Осенко:
Вы показываете им сказки и рассказываете про сказки.
Валентина Богатырева:
Сказки, мультфильмы показываю. Потом мы в обязательном порядке это все обсуждаем с ними. Мы в обязательном порядке 15 февраля, в День воинов-интернационалистов, смотрим фильм «Офицеры». Только в черно-белом формате.
Когда я вхожу в большой актовый зал и задаю вопрос, кто смотрел «Офицеры», как правило, 5-6 рук в зале из 550. Совсем мало. А потом, когда я выбираю сказки, у меня есть одна очень любимая сказка. Если можно, я об этом расскажу.
На первый взгляд, что может связать сказку 1986 года и сегодняшнюю ситуацию в мире? О геополитике я хочу сказать. Сквозь призму сказки «Красные башмачки», которая была снята в 1986 году, я показываю ребятам, что сегодня происходит в мире. Главные герои этой сказки – это девочка Марийка, ее брат, дедушка Апанас, ведьма, которая пришла в лес и стала превращать всех животных то ли в людей, то ли в зверей.
Валентина Богатырева:
Это болотный дух, который дружит одновременно с ведьмой, преклоняясь перед ней, приседая, и одновременно дружит с царем, которого ведьма со свету сживает, чтобы он покинул лес. Это супруга царя, их разлучили, и она живет в селе, помогая людям в качестве ведающей женщины. Это водяной. Это музыкальный фильм, и он все время поет: у каждого хата с краю. Мне и тот хорош, и этот хорош, а у меня хата с краю.
На примере этих героев я рассказываю ребятам, где сегодня Беларусь, где сегодня наши друзья, где сегодня те, кто почему-то перестали быть нашими друзьями. Об этом сказка «Красные башмачки». И я показываю каждому курсу эту сказку.