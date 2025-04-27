Геополитика сквозь призму сказок – ректор ВГУ имени Машерова рассказала о необычных днях информирования

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Студенты с удовольствием ходят на ваши дни информирования?

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Дни информирования мы делаем сейчас в абсолютно новом формате. Александр Осенко:

Вы показываете им сказки и рассказываете про сказки.

Валентина Богатырева:

Сказки, мультфильмы показываю. Потом мы в обязательном порядке это все обсуждаем с ними. Мы в обязательном порядке 15 февраля, в День воинов-интернационалистов, смотрим фильм «Офицеры». Только в черно-белом формате. Когда я вхожу в большой актовый зал и задаю вопрос, кто смотрел «Офицеры», как правило, 5-6 рук в зале из 550. Совсем мало. А потом, когда я выбираю сказки, у меня есть одна очень любимая сказка. Если можно, я об этом расскажу. На первый взгляд, что может связать сказку 1986 года и сегодняшнюю ситуацию в мире? О геополитике я хочу сказать. Сквозь призму сказки «Красные башмачки», которая была снята в 1986 году, я показываю ребятам, что сегодня происходит в мире. Главные герои этой сказки – это девочка Марийка, ее брат, дедушка Апанас, ведьма, которая пришла в лес и стала превращать всех животных то ли в людей, то ли в зверей.