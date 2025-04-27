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«Когда я проваливаюсь в болото, они меня вытаскивают» – ректор белорусского вуза про общение со студентами

27 апреля 2025 07:32
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.

«Когда я проваливаюсь в болото, они меня вытаскивают» – ректор белорусского вуза про общение со студентами-2

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Чтобы общаться с молодежью, нужно самому верить в то, что ты говоришь. То есть проповедовать исключительно свои принципы жизни. Тогда они верят.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Кроме сказок, как вы общаетесь со студентами?

Валентина Богатырева:
Я везде с ними. Если они меня зовут прогуляться в болото, в Ельню, я иду. И когда я проваливаюсь в болото, они меня вытаскивают. Это значит, что все-таки ценят.

«Когда я проваливаюсь в болото, они меня вытаскивают» – ректор белорусского вуза про общение со студентами-4

Александр Осенко:
А с зачеткой сразу стоят или позже приходят?

Валентина Богатырева:
Нет. Этот метод не работает. Это они знают. Я по себе знаю. Те предметы, по которым мне когда-то ставили автомат, этих знаний мне очень не хватает.

# Студенты # Высшее образование в Беларуси # Валентина Богатырева # Интервью # Александр Осенко

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