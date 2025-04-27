«Когда я проваливаюсь в болото, они меня вытаскивают» – ректор белорусского вуза про общение со студентами

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Чтобы общаться с молодежью, нужно самому верить в то, что ты говоришь. То есть проповедовать исключительно свои принципы жизни. Тогда они верят.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Кроме сказок, как вы общаетесь со студентами?

Валентина Богатырева:

Я везде с ними. Если они меня зовут прогуляться в болото, в Ельню, я иду. И когда я проваливаюсь в болото, они меня вытаскивают. Это значит, что все-таки ценят.