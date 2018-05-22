Александр Лукашенко потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков

Новости Беларуси. Ответственность поставщиков и потребителей наркотиков должна быть строго дифференцирована. Об этом заявил Президент Беларуси, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства интересовался криминогенной обстановкой в стране и отдельно затронул тему борьбы с распространением наркотиков. В свое время Президент лично настаивал на ужесточении мер закона в этой сфере. Пришло время вернуться к этому вопросу.

Как доложил Игорь Шуневич, в целом, ситуация в стране под контролем. С начала 2018 года отмечается тенденция снижения количества преступлений. В том числе, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Но специалисты отмечают рост тяжких преступлений в этой сфере.