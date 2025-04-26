Пустовой: пока мы не отвернёмся от земли, мы останемся настоящими белорусами

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Можно устать от белого и чистого снега, может утомить гарачыня и спякота. Но никогда не устанешь от цветущих садов. Весна. Весна души. Белорусская весна. Это не про геополитическое пробуждение. Это про скромное развитие наших регионов. Нашей малой родины. Земли корней. О главном. Смыслах и Первом. Политика без галстуков и купюр. Пустовой на СТВ. Красота. Весна. Не только птицы, но и душа поет. И так каждый год. У государства тоже есть такие периоды. Возможно, исторические. Мы не всегда ценим такое безоблачное существование, но если мы хотим обогатить родную ниву, нам придется трудиться. Всем нам. И когда глава государства объявляет о контроле над региональной вертикалью, речь идет не только о натягивании ушей чиновникам, но и о тех, кто аплодирует Президенту за критику подчиненных госслужащих. Ответственность лежит на каждом из нас. Лукашенко: тут мне лапшу на уши не повесишь! Президент жестко отчитал чиновников в Копыси.

Евгений Пустовой:

В светской жизни, как и в духовной, чтобы ощутить красоту Пасхи, необходим труд. И это касается каждого человека и всего общества. Как в будущем, так и раньше. Новый виток региональной реконструкции. Если бы не было эпической борьбы за деревню, не было бы и деревни, а значит, и сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности, а следовательно, и продовольственной безопасности, составляющей общую национальную безопасность. И мы были бы уже другими, более постгуманистическими. Пока мы не отвернемся от земли, мы останемся настоящими белорусами. Об этом постоянно напоминает Президент. В решениях от земли не только практичность, но и незабывчивость о своем родном. Вот и наши топы мечтают не о заморских островах Эпштейна, а о клочке земли на малой родине. В Копыси мы это сделали – Лукашенко рассказал, каким видит райцентр будущего.

Евгений Пустовой:

Общество оценивается по отношению к детям, женщинам, пожилым людям. А государство – и к людям, и к территориям. Среди множества стран Беларусь выделяется двумя уникальными направлениями: государственной концепцией поддержки деторождения и политикой всеобъемлющего развития всех территорий страны. Государству выгодней стягивать людей в большие города: экономия на коммуникациях, возведении дорог, магазинов, социальных объектов. Человейники выгодны и всем западным советам по инклюзивному капитализму: прослойке финансистов в паре с фабрикантами смыслов, которые не баллотируются в президенты, но принимают решения. В перегруженных городах человеком легче управлять. Мизер парков, дефицит деревьев, везде шум рекламы и пестрых картинок про идеальную жизнь. Выход в альтернативной реальности – в метавселенной ты можешь быть правитель, но сам в итоге раб цифры. Это мир западных смыслов и решений. Есть другой вариант – белорусский. Комфортная среда жизни для людей. Заметьте, чопорные британцы – элита мирового населения – не тыкают свои города небоскребами. Столица, городки, предместья. Вот так выглядит образцовая страна для жизни – наша Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для работы условия нормальные, я надеюсь?

– И для жизни хорошие. Природа прекрасная, школа есть…

– Не хватает единственного – дом. Нужен дом!