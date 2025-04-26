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Белорусские самбисты завоевали 8 медалей чемпионата Европы среди юниоров

26 апреля 2025 18:11
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В кипрском Лимассоле лучших на континенте продолжают определять самбисты. 26 апреля были разыграны награды среди спортсменов до 18 лет. Белорусы поднимались на пьедестал восемь раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но золотом обзавестись, к сожалению, не удалось. Наши спортсмены гарантировали себе пять финальных поединков, однако в яркой и неуступчивой борьбе с сильными соперниками ни в одном из них одержать победу не получилось. Также в активе белорусских юниоров три бронзовых результата. Программу соревнований на Кипре завершит первенство континента среди юношей и девушек до 16 лет.

# Спортивные соревнования

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