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Повестка «гудит» о потенциальном десанте мигрантов. Евгений Пустовой объяснил, почему опасения напрасны

26 апреля 2025 18:30
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Повестка «гудит» о потенциальном десанте мигрантов. Евгений Пустовой объяснил, почему опасения напрасны-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сейчас повестка «гудит» о потенциальном десанте мигрантов. Это решение Первого. Глава государства никогда не делал не то что ошибок – промахов стратегического уровня: все самые непопулярные шаги предпринимались только исходя из белорусского пути развития. Для пользы государства и не обижая общество. Он же Президент со званием «народный». И прошедшие выборы снова это подтвердили. Хотя бы тот факт, что это было озвучено прямо, говорит о честности власти.

Недоверие и опасения понятны. Европейский опыт не впечатляет. И, что интересно, про него режиссеры миграционных фейков не говорят, вещая именно из той же Европы. Но Беларусь – это действительно другое: от общей до миграционной безопасности. Буквально вчера видел, с каким прилежанием наши патрульные милиционеры проверяли людей с нетипичной внешностью для Беларуси. В нашей стране участкового и инспектора миграционной службы не подкупишь. Здесь сочетаются два фактора – отлаженная система и внутреннее состояние белорусского характера: «не прадаецца хата бацькоў». А сама наша страна управляемая. Диктатура эффективности уже не раз доказала свою силу. Но, что самое важное: мы же принимаем не правонарушителей, а налогоплательщиков.

«Рожать не хотим и работаем с прохладцей». Лукашенко о трудовых мигрантах и «белорусах-бездельниках». Читать здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Евгений Пустовой

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