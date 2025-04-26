Повестка «гудит» о потенциальном десанте мигрантов. Евгений Пустовой объяснил, почему опасения напрасны

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сейчас повестка «гудит» о потенциальном десанте мигрантов. Это решение Первого. Глава государства никогда не делал не то что ошибок – промахов стратегического уровня: все самые непопулярные шаги предпринимались только исходя из белорусского пути развития. Для пользы государства и не обижая общество. Он же Президент со званием «народный». И прошедшие выборы снова это подтвердили. Хотя бы тот факт, что это было озвучено прямо, говорит о честности власти.

Недоверие и опасения понятны. Европейский опыт не впечатляет. И, что интересно, про него режиссеры миграционных фейков не говорят, вещая именно из той же Европы. Но Беларусь – это действительно другое: от общей до миграционной безопасности. Буквально вчера видел, с каким прилежанием наши патрульные милиционеры проверяли людей с нетипичной внешностью для Беларуси. В нашей стране участкового и инспектора миграционной службы не подкупишь. Здесь сочетаются два фактора – отлаженная система и внутреннее состояние белорусского характера: «не прадаецца хата бацькоў». А сама наша страна управляемая. Диктатура эффективности уже не раз доказала свою силу. Но, что самое важное: мы же принимаем не правонарушителей, а налогоплательщиков.