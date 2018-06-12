Месси в Подмосковье. Футболист показал фото тренировки сборной перед ЧМ-2018
Национальная сборная Аргентины по футболу уже приехала в Россию и провела первую тренировку.
Кадры с тренировочной базы, которая расположена в подмосковных Бронницах, опубликовал капитан сборной – знаменитый футболист Лионель Месси.
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Главная звезда аргентинской команды опубликовал три фото на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/leomessi
Поклонники пожелали Месси провести отличный чемпионат.
«Брат! Мне все равно, станете ли вы чемпионами. Я только прошу вас насладиться мундиалем и не прекращать мечтать. Не останавливайтесь, вы пример для нас»,
«Вы победите. Я это чувствую»,
«Команда с лучшей энергией! Вы уже стали победителями для всех нас. Остальное еще впереди».
Фото: instagram.com/leomessi
Сборная Аргентины в группе сыграет против Исландии, Хорватии и Нигерии.
Ранее футболист показывал в соцсетях, как его старшие дети активно поддерживают сборную Аргентины во время матчей.
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Ранее мы собрали символическое созвездие главных игроков предстоящего мундиаля. Кстати, свой день рождения Месси встретит в России.
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