Месси в Подмосковье. Футболист показал фото тренировки сборной перед ЧМ-2018

Главная звезда аргентинской команды опубликовал три фото на своей странице в Instagram.

Кадры с тренировочной базы, которая расположена в подмосковных Бронницах, опубликовал капитан сборной – знаменитый футболист Лионель Месси.

Национальная сборная Аргентины по футболу уже приехала в Россию и провела первую тренировку.

Поклонники пожелали Месси провести отличный чемпионат.

«Брат! Мне все равно, станете ли вы чемпионами. Я только прошу вас насладиться мундиалем и не прекращать мечтать. Не останавливайтесь, вы пример для нас»,

«Вы победите. Я это чувствую»,

«Команда с лучшей энергией! Вы уже стали победителями для всех нас. Остальное еще впереди».