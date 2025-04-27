Богатырёва: США – как Кощей Бессмертный, который считает, что о его смерти знают только близкие, которые не предадут
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Кто сегодня по вашим сказкам Кощей Бессмертный?
Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Это тот, который пропагандирует, что будет жить вечно. Это тот, который считает, что о смерти и где она находится, если уж кто-то знает, то это какие-то исключительно приближенные люди, которые его вряд ли предадут, но сказки гласят абсолютно другое.
Александр Осенко:
Это «дип стейт»?
Валентина Богатырева:
Я бы даже говорила о целых странах. Мы сегодня уже не говорим взахлеб о глобализации. Мы поняли, что такое глобализация. Это была очередная очень интересная сказка, поведанная всем нам. И мы в это поверили. И мы шли, куда нас звали, потому что звали как будто друзья.
Совсем несложно сделать вывод, куда я веду. Наверное, это Соединенные Штаты Америки, которые, упираясь до последнего, проповедуют исключительно свой порядок и продавливание своих национальных интересов.