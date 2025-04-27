Богатырёва: США – как Кощей Бессмертный, который считает, что о его смерти знают только близкие, которые не предадут

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Кто сегодня по вашим сказкам Кощей Бессмертный?

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Это тот, который пропагандирует, что будет жить вечно. Это тот, который считает, что о смерти и где она находится, если уж кто-то знает, то это какие-то исключительно приближенные люди, которые его вряд ли предадут, но сказки гласят абсолютно другое. Александр Осенко:

Это «дип стейт»?