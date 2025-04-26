Белорусы выступили в финале Кубка мира по современному пятиборью

В Будапеште завершился второй этап Кубка мира по современному пятиборью. В финале у женщин выступала и наша Виолетта Гуреева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска стала четвертой в фехтовании, показала не самый лучший результат на полосе препятствий, завершив ее 14-й, остановилась на 8 месте в плавании и пересекла финишную черту после бега со стрельбой 10-й. На предыдущем этапе Кубка мира наша спортсменка стала обладательницей серебра. В соревнованиях у мужчин Аким Гнедчик и Евгений Орел также остались без пьедестала.