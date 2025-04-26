К какой деревне будущего мы стремимся? Пустовой разобрал на примерах

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Даже нацисты с их европейской педантичностью и большими да малыми планами «Ост» не смогли превратить белорусскую деревню в пепел. Мы восстали. В советское время было еще пару всплесков «сельской весны», в том числе в 1980-е, когда сельские поселки старались приблизить к городским удобствам. Но это были колоссальные возможности советского бюджета. Вернуть веску к жизни, похороненную под обломками экономического и общественного краха, Беларуси удалось в конце 1990-х. Появилось новое территориальное понятие – агрогородок. Село зажило. Новые дома, дороги, яркий соцкультбыт, газовое отопление…

Общество взрослеет и тяготеет вместо квартир и проспектов к домам усадебного типа и природным пейзажам. Но чтобы в регионы ехали не только на пенсии, а связывали с малой родиной свою жизнь, для этого надо поднять жизнь на новый качественный уровень. Превратить сельские территории в предместья для жизни. Перезагрузить провинцию, тем самым спасая столицу и областные центры от перегрузки.

Пасхальная поездка Президента на малую родину, была не только праздничной и точно не праздной. На примерах обсудили, каким быть агрогородкам, а затем – райцентрам. Копысь – это прототип «деревни будущего» из одноименной госпрограммы. Именно этот поселок должен стать образцом. Чтобы стать лучше, впереди пятилетка качества и Год благоустройства, но начинать надо было уже «вчера». Пекарни, сырные цеха, деревообработка. Уютные места работы и уникальные продукты: хендмейд. Действительно вся страна переходит от масс-маркета на новый уровень качества жизни. Ее патерами являются свой дом и свой хлеб – нарративы Батьки.

В Шклове как в зеркале должен отразится вид среднего райцентра. Почти год назад вместе с развитием АПК рассмотрели и развитие региона. Но на это раз Президент совещание провел на открытом воздухе, на местах больших строек малого города. Здесь каждое здание известно Александру Лукашенко. Этот тезис объясняет, почему новый этап развития регионов начинается именно отсюда. Как и эпоха создания агрогородков. А еще Шкловский район и по населению, и по территории является типичным для всей страны – около 25 тысяч человек.