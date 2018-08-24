Почему шумят зарядные станции электробусов, и как решается этот вопрос вблизи жилых домов? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. «Белкоммунмаш» пытается решить проблему шумной зарядки своих электробусов в Минске. Об этом сообщили на предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, жалобы на громкую «подпитку» транспорта (в частности, по улице Долгобродской) поступили в «Минсктранс» от жителей дома, который находится около зарядной станции. Специалисты выяснили, что уровень звукового давления там превышал допустимые нормы вдвое. Корреспондент Дмитрий Боярович разбирался в вопросе.

Яна живет на улице Долгобродской в общежитии, которое соседствует с зарядной станцией для электробусов. Радости мало: шум от «подпитки» транспорта не дает уснуть женщине и ее ребенку.

Яна Максимович:

– Окна на эту сторону. Со второй смены когда приходишь с работы, очень слышно шумит. В двенадцать когда тихо, машины не ездят, слышно. – А окна закрыть не помогает? – Такие здесь окна, что ничего не помогает.

К зарядной станции электробус подъезжает каждые 10 минут. Вечером и утром – чуть реже. Заряжается каждая машина почти столько же. То есть подпитка происходит почти непрерывно. Но главное – громче, чем позволяют нормы. Это подтвердили специалисты.

Виктор Махриц, директор филиала «Служба энергохозяйства» ГП «Минсктранс»:

Произвели замеры уровня шума на зарядных станциях по улице Долгобродской и Кирова. Результаты замеров показали, что происходит превышение нормативных значений. Государственное предприятие «Минсктранс» обратилось к поставщику зарядных станций для уменьшения зоны акустического дискомфорта.

Зарядные станции разрабатывались на «Белкоммунмаш». На предприятии о проблеме знают. Съемочной группе объяснили: шум создают вентиляторы. Их установили на летний сезон, чтобы избежать перегрева установки и продлить срок ее службы.

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор:

Любой вентилятор издает шум, от этого никуда не денешься. Другой вопрос – насколько этот шум стал дискомфортным для жителей. Как только поступили заявки от жителей, мы эти вентиляторы сразу же отключили.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Сейчас в двух зарядных станциях, на которые жаловались люди, вентиляция отключена. И действительно, во время зарядки электробуса звук совсем негромкий. Впрочем, на остальных зарядных станциях (всего в Минске их девять) вентиляторы продолжают работать: шум от «подпитки» там не достигает жилых массивов. Решение же по двум точкам подпитки, которые находятся совсем близко к домам, обещают найти в ближайшее время.

Олег Быцко:

Сейчас вырабатываем более сложное решение, которое решит вопрос, при этом не повлияет на комфорт жизни жителей города.