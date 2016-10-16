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Нефтегазовый спор Беларуси и России: о процессе переговоров и новом механизме расчета цены на газ

16 октября 2016 18:06
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия нашли компромисс в нефтегазовом споре. Сторонам удалось договориться о взаимовыгодном формате поставок и транзита нефти, а также о новом механизме расчета цены на газ. Как подтвердили в Минэнерго, в ближайшие дни будут компенсированы недоплаченные ранее деньги за полученное голубое топливо. Россия, в свою очередь, вводит механизм так называемой межбюджетной компенсации.

Что касается нефти, Россия сняла все ограничения по поставке нефти в нашу страну и уже с 20 октября она начнем поступать в прежнем объеме на белорусские НПЗ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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