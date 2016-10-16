Нефтегазовый спор Беларуси и России: о процессе переговоров и новом механизме расчета цены на газ

Новости Беларуси. Беларусь и Россия нашли компромисс в нефтегазовом споре. Сторонам удалось договориться о взаимовыгодном формате поставок и транзита нефти, а также о новом механизме расчета цены на газ. Как подтвердили в Минэнерго, в ближайшие дни будут компенсированы недоплаченные ранее деньги за полученное голубое топливо. Россия, в свою очередь, вводит механизм так называемой межбюджетной компенсации.

Что касается нефти, Россия сняла все ограничения по поставке нефти в нашу страну и уже с 20 октября она начнем поступать в прежнем объеме на белорусские НПЗ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.