Начало школьных уроков в 9 утра: за и против

Новости Беларуси. В котором часу начинать школьные занятия? Вопрос, который без преувеличения близок сегодня каждой белорусской семье. Правда, мнения, как часто бывает в таких ситуациях, звучат разные. Свою позицию недавно озвучил и Президент, предложив пересмотреть график работы школ во имя здоровья детей. Санитарные нормы рекомендуют приступать к урокам не ранее 9 утра. Большинство учеников, конечно же, тоже придерживаются такой позиции. А вот родители, особенно младших школьников, говорят: учеников начальных классов необходимо провожать до школы, а более позднее время удобно не всем взрослым.

Компромисс 17 мая предложили в Министерстве образования. Здесь заверили, что родители при необходимости смогут привести ребенка в школу заранее – учителя и воспитатели до начала уроков найдут ему полезное занятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой гомельской школе о плюсах и минусах не только на уроках математики говорят и в младших, и в старших классах. Аргумент «за» начало первого урока в 9 утра – перспектива высыпаться, наконец, станет гораздо реальнее. Ученик:

Лучше бы с 9 часов. Можно было бы выспаться побольше, и больше времени для того, чтобы уроки сделать.

Анна Малахова, заведующий отделением гигиены детей и подростков ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Из практики работы мы знаем, что дети у нас не досыпаю час-полтора. Прежде всего, если есть возможность начинать занятия с девяти, начинать с девяти.

Хроническое недосыпание, конечно, оно отрицательно сказывается на здоровье. Учителя надеются, что более позднее начало уроков повысит КПД и их работы. Марина Бондарович, учитель русского языка и литературы гимназии № 46 Гомеля:

На сегодняшний день доказано, что процент усвояемости материала гораздо выше в 9-10 утра, чем в 8. Поэтому мне кажется, что здесь есть какие-то положительные моменты. Те же, кто поддерживают первый звонок в привычные 8 и 8-30, беспокоятся, смогут ли посещать кружки при более позднем завершении уроков.

Ирина Деружинская, жительница Гомеля:

Есть другие школы, художественные, где не смещается рабочее время.

Поэтому нас бы больше устроило все-таки к 8 часам, как и раньше. Но это школа городская, а когда речь об учениках из села – появляется еще множество пометок на полях. Многие дети добираются из других деревень, так что заводить будильник приходится еще и с расчетом на дальнюю дорогу. А во сколько просыпается учитель, сопровождающий школьников в автобусе, и вовсе представлять не хочется. Впрочем, у самих учащихся – свои элементы идеальной формулы старта первого урока. Ученики:

Если наши уроки будут начинаться в 9, можно встать, сделать зарядку, хорошо позавтракать Так как у нас достаточно рано приезжает автобус, приходится вставать в 5:50. И потом на первых уроках приходится досыпать. Я бы оставил время таким, как есть. Мне хватает времени проснуться, позавтракать. Умственная работоспособность начинается с 9 часов. В это время в организме выделяется много желудочного сока А вот серьезный отец сторонницы нововведения Семен Кухарчик. Считает, что день в деревне априори должен начинаться рано – и не важно, за косьбой или за партой.

Семен Кухарчик, житель агрогородка Заболотье (Минская область):

Я вообще человек старых правил и считаю, что менять ничего не надо! Кто ее будет заводить в школу? Ну если только педагога просить. Елена Алексеевна может выполнить эту функцию, я думаю.

Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Хочу заранее успокоить родителей. Работа школы будет организована по-прежнему с 8:00 или 7:30 утра. Ребенок не будет предоставлен сам себе.