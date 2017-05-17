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Начало школьных уроков в 9 утра: за и против

17 мая 2017 19:18
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Новости Беларуси. В котором часу начинать школьные занятия? Вопрос, который без преувеличения близок сегодня каждой белорусской семье. Правда, мнения, как часто бывает в таких ситуациях, звучат разные. Свою позицию недавно озвучил и Президент, предложив пересмотреть график работы школ во имя здоровья детей.

Санитарные нормы рекомендуют приступать к урокам не ранее 9 утра.

Большинство учеников, конечно же, тоже придерживаются такой позиции. А вот родители, особенно младших школьников, говорят: учеников начальных классов необходимо провожать до школы, а более позднее время удобно не всем взрослым.

Начало школьных уроков в 9 утра: за и против-1

Компромисс 17 мая предложили в Министерстве образования.

Здесь заверили, что родители при необходимости смогут привести ребенка в школу заранее – учителя и воспитатели до начала уроков найдут ему полезное занятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой гомельской школе о плюсах и минусах не только на уроках математики говорят и в младших, и в старших классах. Аргумент «за» начало первого урока в 9 утра – перспектива высыпаться, наконец, станет гораздо реальнее.

Ученик:
Лучше бы с 9 часов. Можно было бы выспаться побольше, и больше времени для того, чтобы уроки сделать.

Начало школьных уроков в 9 утра: за и против-4

Анна Малахова, заведующий отделением гигиены детей и подростков ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Из практики работы мы знаем, что дети у нас не досыпаю час-полтора. Прежде всего, если есть возможность начинать занятия с девяти, начинать с девяти.

Хроническое недосыпание, конечно, оно отрицательно сказывается на здоровье.

Учителя надеются, что более позднее начало уроков повысит КПД и их работы.

Марина Бондарович, учитель русского языка и литературы гимназии № 46 Гомеля:
На сегодняшний день доказано, что процент усвояемости материала гораздо выше в 9-10 утра, чем в 8. Поэтому мне кажется, что здесь есть какие-то положительные моменты.

Те же, кто поддерживают первый звонок в привычные 8 и 8-30, беспокоятся, смогут ли посещать кружки при более позднем завершении уроков.

Начало школьных уроков в 9 утра: за и против-7

Ирина Деружинская, жительница Гомеля:
Есть другие школы, художественные, где не смещается рабочее время.

Поэтому нас бы больше устроило все-таки к 8 часам, как и раньше.

Но это школа городская, а когда речь об учениках из села – появляется еще множество пометок на полях. Многие дети добираются из других деревень, так что заводить будильник приходится еще и с расчетом на дальнюю дорогу. А во сколько просыпается учитель, сопровождающий школьников в автобусе, и вовсе представлять не хочется. Впрочем, у самих учащихся – свои элементы идеальной формулы старта первого урока.

Ученики:
Если наши уроки будут начинаться в 9, можно встать, сделать зарядку, хорошо позавтракать

Так как у нас достаточно рано приезжает автобус, приходится вставать в 5:50. И потом на первых уроках приходится досыпать.

Я бы оставил время таким, как есть. Мне хватает времени проснуться, позавтракать.

Умственная работоспособность начинается с 9 часов.

В это время в организме выделяется много желудочного сока

А вот серьезный отец сторонницы нововведения Семен Кухарчик. Считает, что день в деревне априори должен начинаться рано – и не важно, за косьбой или за партой.

Начало школьных уроков в 9 утра: за и против-10

Семен Кухарчик, житель агрогородка Заболотье (Минская область):
Я вообще человек старых правил и считаю, что менять ничего не надо! Кто ее будет заводить в школу? Ну если только педагога просить. Елена Алексеевна может выполнить эту функцию, я думаю.

Начало школьных уроков в 9 утра: за и против-12

Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Хочу заранее успокоить родителей. Работа школы будет организована по-прежнему с 8:00 или 7:30 утра. Ребенок не будет предоставлен сам себе.

Будет организована работа педагогического коллектива: дежурный учитель, социальный педагог, психолог, учитель физкультуры.

Администрации школ, где дети учатся в 2 смены, решение о начале занятий – с 8:30 или 9:00 утра – будут принимать сами, учитывая загрузку учащихся и рабочий график. В любом случае, сейчас вопрос изучают во всех ракурсах, и окончательный вариант будет одобрен с учетом мнений и учителей, и школьников, и медиков.

# общество # Фотофакт # Школы в Беларуси # Ирина Каржова # Марина Бондарович # Анна Малахова # Ирина Деружинская # Семен Кухарчик

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