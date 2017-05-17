Начало школьных уроков в 9 утра: за и против
Новости Беларуси. В котором часу начинать школьные занятия? Вопрос, который без преувеличения близок сегодня каждой белорусской семье. Правда, мнения, как часто бывает в таких ситуациях, звучат разные. Свою позицию недавно озвучил и Президент, предложив пересмотреть график работы школ во имя здоровья детей.
Санитарные нормы рекомендуют приступать к урокам не ранее 9 утра.
Большинство учеников, конечно же, тоже придерживаются такой позиции. А вот родители, особенно младших школьников, говорят: учеников начальных классов необходимо провожать до школы, а более позднее время удобно не всем взрослым.
Компромисс 17 мая предложили в Министерстве образования.
Здесь заверили, что родители при необходимости смогут привести ребенка в школу заранее – учителя и воспитатели до начала уроков найдут ему полезное занятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой гомельской школе о плюсах и минусах не только на уроках математики говорят и в младших, и в старших классах. Аргумент «за» начало первого урока в 9 утра – перспектива высыпаться, наконец, станет гораздо реальнее.
Ученик:
Лучше бы с 9 часов. Можно было бы выспаться побольше, и больше времени для того, чтобы уроки сделать.
Анна Малахова, заведующий отделением гигиены детей и подростков ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Из практики работы мы знаем, что дети у нас не досыпаю час-полтора. Прежде всего, если есть возможность начинать занятия с девяти, начинать с девяти.
Хроническое недосыпание, конечно, оно отрицательно сказывается на здоровье.
Учителя надеются, что более позднее начало уроков повысит КПД и их работы.
Марина Бондарович, учитель русского языка и литературы гимназии № 46 Гомеля:
На сегодняшний день доказано, что процент усвояемости материала гораздо выше в 9-10 утра, чем в 8. Поэтому мне кажется, что здесь есть какие-то положительные моменты.
Те же, кто поддерживают первый звонок в привычные 8 и 8-30, беспокоятся, смогут ли посещать кружки при более позднем завершении уроков.
Ирина Деружинская, жительница Гомеля:
Есть другие школы, художественные, где не смещается рабочее время.
Поэтому нас бы больше устроило все-таки к 8 часам, как и раньше.
Но это школа городская, а когда речь об учениках из села – появляется еще множество пометок на полях. Многие дети добираются из других деревень, так что заводить будильник приходится еще и с расчетом на дальнюю дорогу. А во сколько просыпается учитель, сопровождающий школьников в автобусе, и вовсе представлять не хочется. Впрочем, у самих учащихся – свои элементы идеальной формулы старта первого урока.
Ученики:
Если наши уроки будут начинаться в 9, можно встать, сделать зарядку, хорошо позавтракать
Так как у нас достаточно рано приезжает автобус, приходится вставать в 5:50. И потом на первых уроках приходится досыпать.
Я бы оставил время таким, как есть. Мне хватает времени проснуться, позавтракать.
Умственная работоспособность начинается с 9 часов.
В это время в организме выделяется много желудочного сока
А вот серьезный отец сторонницы нововведения Семен Кухарчик. Считает, что день в деревне априори должен начинаться рано – и не важно, за косьбой или за партой.
Семен Кухарчик, житель агрогородка Заболотье (Минская область):
Я вообще человек старых правил и считаю, что менять ничего не надо! Кто ее будет заводить в школу? Ну если только педагога просить. Елена Алексеевна может выполнить эту функцию, я думаю.
Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Хочу заранее успокоить родителей. Работа школы будет организована по-прежнему с 8:00 или 7:30 утра. Ребенок не будет предоставлен сам себе.
Будет организована работа педагогического коллектива: дежурный учитель, социальный педагог, психолог, учитель физкультуры.
Администрации школ, где дети учатся в 2 смены, решение о начале занятий – с 8:30 или 9:00 утра – будут принимать сами, учитывая загрузку учащихся и рабочий график. В любом случае, сейчас вопрос изучают во всех ракурсах, и окончательный вариант будет одобрен с учетом мнений и учителей, и школьников, и медиков.