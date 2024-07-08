Станет ли ШОС антиЗападом? Прогноз от эксперта

Юрий Ярмолинский, заместитель начальника управления внешней политики Белорусского института стратегических исследований:

Станет ли ШОС антиЗападом? Скорее всего, нет. Хотя бы потому, что в той же Хартии ШОС одним из принципов была заложена ненаправленность деятельности организации против кого бы то ни было. Во-вторых, я бы не торопился с выводом о том, что однополярный мир уже разрушен. Где-то больше шатается, где-то меньше, где-то кирпичи уже выпали из этой стены. Ни у кого не должно быть иллюзий: мир, который строился 80 с лишним лет, вряд ли в одночасье разрушится, поэтому нам нужно быть к этому готовыми и действовать соответственно, хотя с точки зрения геополитической диалектики, консолидация развивающихся стран в рамках ШОС, безусловно, не будет нравиться никому. Гегемония и философия центров силы устроена так, что никто своего влияния не уступит, конкуренты никому не нужны. Нам нужно быть готовыми, что и ШОС, и БРИКС должны быть готовы к конфронтации с Западом, хотя это не умаляет ни дипломатии, ни контактов между людьми, но вместе мы сила, с которой придется считаться.

Какое место Беларуси отводят в ШОС – взгляд из Китая читайте здесь.