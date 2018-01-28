«Не сидеть дома и по 10-15 диктантов писать». Как отмена экзаменов в гимназиях отразится на учениках, родителях и преподавателях?

Новости Беларуси. Важная новость для белорусских школьников и их родителей, которые, безусловно, переживают за своих чад. Отменены экзамены при поступлении в гимназии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь тем, кто пожелает с 5 класса изучать предметы на повышенном уровне, не нужно будет испытывать стресс, сравнимый с поступлением в университет. Ведь конкурс в некоторые гимназии превышал 3 человека на место.

Четвероклассник Тимофей вернувшись с занятий и бровью не повел, что дома его встречает телекамера. Ведь резонансную новость дня уже успели обсудить всей гимназией. Однако радость по поводу отмены экзаменов некоторые восприняли… со слезами на глазах.



Тимофей Швед, ученик 4 класса гимназии:

Весь класс кричал "ура!", а отличницы сидели и чуть не рыдали. У них где-то по 5 репетиторов, а тут – бац и экзамены отменили.

У Тимофея и самого 4 репетитора. Но это не повод сокрушаться из-за затраченных на подготовку усилий. Ведь блеснуть знаниями можно не только на экзаменах. И без лишнего стресса. Зато теперь появится больше свободного времени, которое можно провести с пользой для общего развития.



Наталья Швед:

Наконец-то у меня будет свободное время с ребенком на посещение театра, на хождение в бассейн, занятия английским языком, на развитие ребенка физически, а не сидеть дома и по 10-15 диктантов писать, чтобы поступить в гимназию.



Теперь четвероклашки-гимназисты автоматом перейдут в следующий класс. Больше нет нужды не только детям в столь юном возрасте переживать из-за поступления, где конкурс порой сродни вузовскому, но и родителям идти на рекорды... по количеству репетиторов. А порой и на жертвы.



Наталья Швед:

Старший ребенок он занимался танцами профессионально, занимал первые места и в Европе, и везде. Из-за поступления в гимназию, кстати, очень переживали, поэтому мы отменили тренировки.



Дочери дизайнера Натальи Поткиной в 2017 году для перехода на заветную следующую ступень гимназии не хватило всего одного балла. Это перевернуло весь уклад жизни ребенка. Дочка лишилась общения с друзьями, пришлось не только менять школу, но и лечить таблетками психологические травмы.



Наталья Поткина, дизайнер:

Мы столкнулись с большой психологической проблемой, потому что ребенок с удовольствием учился. Сдала она все экзамены практически отлично, поэтому, когда не хватает этого балла, ребенок еще в этом возрасте не осознает, что же она такого плохого сделала, она ж старалась и работала. Мне кажется, в таком возрасте детям еще рановато такие стрессы переживать.



Ради учебы чада в элитном заведении многие родители за ценой не постоят. Репетиторы, курсы, услуги развивающих центров, а вот расплачиваться в случае неудачи приходится эмоциональными потрясениями. Считается, что шильда гимназии сулит не только престиж, но и более сильный преподавательский состав. Но новый указ открывает равные возможности и для столичной гимназии, и для сельской школы. Дополнительные 2 часа теперь есть у всех, и какие предметы проводить в это время – каждое учреждение образование решает для себя. Поскольку программы идентичны, дело за мотивацией и кадрами. До 10 класса будь то школы или гимназии смогут по своему усмотрению расставлять акценты, а это фактически шаг к созданию предпрофильного образования.



Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Сегодня это спринты для того, чтобы обеспечить равнодоступность качественному общему среднему образованию. Говорят, в гимназиях более сильные учителя. Но, несомненно, есть разные гимназии. Где-то, может быть, сильнее, где-то – послабее учителя. Есть и школы, где хорошие коллективы педагогические, которые сегодня показывают серьезные результаты. И свидетельством тому победы на олимпиадах, включая международные олимпиады, школьников из обычных школ, а не гимназий.



В кабинете депутата Анны Старовойтовой не случайно кладезь школьных учебников. Талантливый математик и экс-директор одной из столичных гимназий между законопроектами решает уравнения – это лучшая гимнастика для ума и способ не упускать из вида нововведений в школьной программе. Законотворец исходя из опыта педагогического убеждена, равный доступ к образованию – задача сложная, но решаемая.



Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Произошло что? Просто натаскивание детей. То есть сборники открыты, я как математик, точно могу сказать: креативных задач, которые бы раскрывали искру в ребенке по логике мышления, к сожалению, они не содержали. Все-таки мы пришли к той черте, когда та система себя изжила. Именно выстраивание имиджа учреждения образования позволит учреждению сохранить свой статус, а не просто вывеску «гимназия». Это первостепенная задача, чтобы пришли те ученики, которые будут делать эту гимназию действительно уровневой.



Основной принцип поступления в гимназии теперь по прописке. А для обычных школ – это стимул не отставать по уровню. Возьмем мировой опыт. За одинаковое образование для всех много лет ратуют финны. Поучиться, как не снижать качества образования даже в «разношерстном» классе, можно и у британцев.



Павел Жуковский, директор консультационного центра по образованию за рубежом:

Я видел в школах той же Великобритании, американских школах у них есть группы по изучению одного и того же предмета с разными способностями. Преподаватель он с ними работает одновременно, но знает, что для каждой группы он дает разное домашнее задание и по-разному объясняет материал.

Проявят ли наши педагоги скандинавскую выдержку или британскую гибкость, но не упустить из вида вундеркиндов обещают. Столичная гимназия имени белорусского первопечатника первой в стране получила этот статус. Олимпиадников готовят по самым разным профилям. Может ли талантливый ученик рассчитывать на место здесь, но не по адресу прописки?! Безусловно зависит от наполняемости классов и способностей ребенка.



Наталья Бушная, директор гимназии №1 имени Ф.Скорины:

Совершенно очевидно, что выбор остается за родителями. Это хорошо, что родители видят перспективы развития ребенка, но, тем не менее, явно ребенок сам не принимает в этом участие. Возможно, он даже хотел остаться в прежнем коллективе класса. Сейчас мы обязаны предоставить возможность создать условия, чтобы в любом учреждении образования ребенок получил развитие.

Педагоги полагают, существовавшие экзамены – русский, белорусский и математика – вполне условный срез, не раскрывавший полностью потенциала учеников. С таким фильтром можно было отсеять одаренного физика или художника. Кстати, в гимназиях-колледжах искусств экзамен сохранится – правда, лишь творческий.

Мама гимназистки:

Мы испытали, конечно, положительные эмоции и мы, и ребенок наш. Но это никак не повлияет на наш дальнейший учебный процесс, так как ребенок у нас замотивирован. На неделе эти ребята вздохнули с облегчением. Многие в своих силах и без экзаменов уверены. Так что расслабляться на пути к знаниям не намерены.