Шестой школьный день ожидает реорганизация: появятся консультации с родителями, будет пересмотрено трудовое воспитание

Новости Беларуси. Факультативы, трудовое воспитание и консультации с родителями. Шестой школьный день ожидает реорганизация. Новые формы работы обозначены в приказе, который подписал министр образования Игорь Карпенко во время посещения одной из школ в Слуцком районе.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Школьное образование не может стоять на месте. Меняются учебники, меняются программы, меняются и подходы к самому процессу. Словом, вывести оптимальную и актуальную на сегодня формулу не просто, но необходимо.

В этой средней школе – всего-то восемьдесят два ученика. Ребята – как из местного агрогородка, так и из ближайших деревень. Профильных классов здесь нет. Нет и репетиторов. Зато есть факультативы. Вот, к примеру, математика по субботам. Предмет нужный, а поэтому интерес обеспечен.

Евгения Добрук, учащийся Гацуковской средней школы:

Хожу на математику, чтобы подтянуть её, потому что я хочу поступить после 9 класса. Учитель очень хороший, все объясняет, если ты что-то не понял.

Павел Гумилюк, учащийся Гацуковской средней школы:

Ну вот допустим, меня не было на уроке, а на факультатив я приду и решаю такие же задачи там.

Тамара Руто, учитель математики Гацуковской средней школы:

Занятия проводятся в субботу, наши дети приходят к девяти утра, отдохнувшие, работоспособные. Это способствует хорошему усвоению хорошего материала.

Такие занятия – это, конечно, хорошо. А вот шестой школьный день ожидает реорганизация. К примеру, появятся консультации с родителями.

Проблемные вопросы, связанные с обучением детей, можно будет обсудить напрямую с учителем.

И это лишь одна из новаций приказа. К школьной субботе активно подключат учителей-предметников. Так что у факультативов откроется второе дыхание.

Кроме того, по-новому пересмотрят трудовое воспитание.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Это вопросы взаимодействия общей средней школы с системой профессионально-технического образования для того, чтобы можно было использовать возможности колледжей для обучения каким-то навыкам той или иной профессии.

При этом, приказ не предусматривает обязательной явки по субботам. Однако на практике – бонусов немало. Прежде всего – для себя.

Елизавета Ермалицкая, учащийся Гацуковской средней школы:

Иногда концерты, иногда дни здоровья – катаемся на лыжах.

Ирина Коледа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гацуковской средней школы:

Это альтернатива домашним компьютерам, телевизорам.

Практически каждую субботу у нас практически 60% учащихся на школьных мероприятиях

Кстати, программа шестого школьного дня – индивидуальна для каждой школы. Ее разработкой будут заниматься педагогические коллективы. После чего – проинформируют не только ребят, но их родителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.