«Сообщил, что есть с десяток успешных женщин, у которых деньги есть, а времени нет». Хотел заработать на интиме, но заплатил сам

Какая нужда толкает столичных мужчин к торговле собственными достоинствами? Как правоохранители отстаивают честь белорусов и чем заканчиваются игры с законом? Дело с перцем. Месяц назад сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси в тандеме с израильской полицией задержали организаторов секс-бизнеса. Потенциальных жертв фигуранты искали в социальных сетях и на сайтах знакомств: переписывались с девушками, предлагали высокооплачиваемую работу за рубежом. Далее белорусок переправляли в Израиль, где заграничные подельники отвечали за встречу и размещение живого товара, контролировали «режим труда» и своевременную сдачу «выручки».

В то же время, в самом центре Синеокой участником не менее пикантной истории стал минчанин Александр Бобиков. Весна 2018 года для мужчины ознаменовалась внезапной потерей работы, та, в свою очередь, вылилась в хроническую нехватку дензнаков.

Белорус:

В апреле искал работу, в том числе, в Интернете. Нашёл контакт мужчины, который предложил вариант трудоустройства. Мужчина сообщил, что есть с десяток успешных женщин, у которых деньги есть, а времени нет. И им нужно оказывать услуги специфического характера. Я подумал и решил, а почему бы и нет. Решив, что хорошо оплачиваемая эротическая нагрузка ему под силу, бедствующий соискатель поспешил принять специфическое предложение.

Белорус:

После этого работодатель попросил перечислить 200 рублей за услуги по трудоустройству. Данная сумма была ему перечислена, после чего он занёс мой номер в «чёрный» список, он меня просто заблокировал. К такому повороту «любимый по найму» готов не был. Ведь лже-сутенёр тщательно подготовил почву – присылал анкеты для заполнения личных данных, щедро осыпал фотографиями клиенток в возрасте 35-45 лет. Но, инвестировав последние кровные в сомнительный бизнес на собственном теле, на деле Александр остался ни с чем.

Дарина Гулюта, юрист:

Пострадавшему необходимо обратиться в правоохранительные органы для инициирования проверки. В случае, если в действиях виновных будет установлен состав уголовно-наказуемого деяния, такого, как мошенничество, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Обуздав приступ стыда, смущённо озираясь, и скромно потупив взор, молодой человек отнёс заявление в милицию. Началась проверка. Как стало известно чуть позже, всего подзаработать на ниве древнейшей профессии решили 19 минчан. Изрядно пополнив кубышку мошенника. Сегодня следственные мероприятия завершены, так называемое дело о чести и достоинстве 19 белорусов направлено в суд.

Александр Романович, помощник прокурора Московского района г. Минска:

22-хлетний, ранее дважды судимый, нигде не работающий обвиняемый, в период времени с июня 2017 года по май 2018 года, путём обмана разместил в Интернете объявления о трудоустройстве. Завладел денежными средствами 19 граждан Республики Беларусь, на общую сумму – более 2 000 белорусских рублей. Когда потерпевшие выходили с обвиняемым на связь, объяснял, что может оказать посредничество по оказанию интимных услуг женщинам 35-45 лет, которые не имеют времени на серьёзные отношения. Для этого потерпевшим необходимо было перечислить денежные средства обвиняемому, в размере 25% от суммы, которую клиентки, якобы, могли оплатить. В Беларуси будет увеличиваться количество киберпреступлений. Об этом 16 августа заявили в МВД. Так, 70% совершенных преступлений составляют хищения с использованием компьютерной техники, остальные – преступления против информационной безопасности.

Число зарегистрированных в этом году высокотехнологичных эпизодов уже превышает общее количество насильственных –убийств, изнасилований, разбоев. Интернет стирает границы дозволенного и допустимого, да и пока есть на свете любители лёгких денег и сладкой халявы – аферисты, в сетях возглавляющие антирейтинг, в том числе, на рынке труда, будут процветать. Правда, теперь уже не все.