«Сообщил, что есть с десяток успешных женщин, у которых деньги есть, а времени нет». Хотел заработать на интиме, но заплатил сам
Какая нужда толкает столичных мужчин к торговле собственными достоинствами? Как правоохранители отстаивают честь белорусов и чем заканчиваются игры с законом?
Дело с перцем.
Месяц назад сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси в тандеме с израильской полицией задержали организаторов секс-бизнеса. Потенциальных жертв фигуранты искали в социальных сетях и на сайтах знакомств: переписывались с девушками, предлагали высокооплачиваемую работу за рубежом. Далее белорусок переправляли в Израиль, где заграничные подельники отвечали за встречу и размещение живого товара, контролировали «режим труда» и своевременную сдачу «выручки».
В то же время, в самом центре Синеокой участником не менее пикантной истории стал минчанин Александр Бобиков. Весна 2018 года для мужчины ознаменовалась внезапной потерей работы, та, в свою очередь, вылилась в хроническую нехватку дензнаков.
Белорус:
В апреле искал работу, в том числе, в Интернете. Нашёл контакт мужчины, который предложил вариант трудоустройства. Мужчина сообщил, что есть с десяток успешных женщин, у которых деньги есть, а времени нет.
И им нужно оказывать услуги специфического характера.
Я подумал и решил, а почему бы и нет.
Решив, что хорошо оплачиваемая эротическая нагрузка ему под силу, бедствующий соискатель поспешил принять специфическое предложение.
Белорус:
После этого работодатель попросил перечислить 200 рублей за услуги по трудоустройству. Данная сумма была ему перечислена, после чего он занёс мой номер в «чёрный» список, он меня просто заблокировал.
К такому повороту «любимый по найму» готов не был.
Ведь лже-сутенёр тщательно подготовил почву – присылал анкеты для заполнения личных данных, щедро осыпал фотографиями клиенток в возрасте 35-45 лет. Но, инвестировав последние кровные в сомнительный бизнес на собственном теле, на деле Александр остался ни с чем.
Дарина Гулюта, юрист:
Пострадавшему необходимо обратиться в правоохранительные органы для инициирования проверки. В случае, если в действиях виновных будет установлен состав уголовно-наказуемого деяния, такого, как мошенничество, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Обуздав приступ стыда, смущённо озираясь, и скромно потупив взор, молодой человек отнёс заявление в милицию. Началась проверка. Как стало известно чуть позже, всего подзаработать на ниве древнейшей профессии решили 19 минчан.
Изрядно пополнив кубышку мошенника.
Сегодня следственные мероприятия завершены, так называемое дело о чести и достоинстве 19 белорусов направлено в суд.
Александр Романович, помощник прокурора Московского района г. Минска:
22-хлетний, ранее дважды судимый, нигде не работающий обвиняемый, в период времени с июня 2017 года по май 2018 года, путём обмана разместил в Интернете объявления о трудоустройстве. Завладел денежными средствами 19 граждан Республики Беларусь, на общую сумму – более 2 000 белорусских рублей. Когда потерпевшие выходили с обвиняемым на связь, объяснял, что может оказать посредничество по оказанию интимных услуг женщинам 35-45 лет, которые не имеют времени на серьёзные отношения. Для этого потерпевшим необходимо было перечислить денежные средства обвиняемому, в размере 25% от суммы, которую клиентки, якобы, могли оплатить.
В Беларуси будет увеличиваться количество киберпреступлений.
Об этом 16 августа заявили в МВД. Так, 70% совершенных преступлений составляют хищения с использованием компьютерной техники, остальные – преступления против информационной безопасности.
Число зарегистрированных в этом году высокотехнологичных эпизодов уже превышает общее количество насильственных –убийств, изнасилований, разбоев. Интернет стирает границы дозволенного и допустимого, да и пока есть на свете любители лёгких денег и сладкой халявы – аферисты, в сетях возглавляющие антирейтинг, в том числе, на рынке труда, будут процветать. Правда, теперь уже не все.
Александр Романович:
Приговором суда Московского района города Минска от 9 августа 2018 года обвиняемый был осуждён по части 1-ой статьи 14-ой, части 2-ой статьи 209-ой, части 3-ей статьи 209-ой Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемому, по совокупности приговоров, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.
Продаём и покупаем эмоции, дарим впечатления, зарабатываем на ощущениях.
Век XXI, такой материальный, готовый удовлетворить любые потребности, осуществить мечты и обесценить самое дорогое. 19 минчан в истории взяли количеством, преступник наказан. А как насчёт качества? Привлекательные телом, слабые духом? С достоинством, но без характера? А может, организовать группу пострадавших «влетим за интим» было просто необходимо, чтобы чётко понять: цена и ценности – разные вещи.