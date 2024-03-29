29 марта пройдёт форум «Союзное государство. Научный прорыв»

В преддверии Дня единения народов Беларуси и России экспертно-медийный форум «Союзное государство. Научный прорыв» пройдет сегодня, 29 марта, в Москве. Подключится студия в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания экспертов формирование единого научно-технологического пространства. Ученые, дипломаты, представители органов власти обсудят проблемы и перспективы, значимость фундаментальных исследований, а также использование их результатов для обеспечения потенциала науки и производств.

Переход от поддержки отдельных отраслей к развитию передовых технологий уже произошел. Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года утверждена на заседании ВГС в конце января. Она содержит конкретные проекты по укреплению общего технологического суверенитета.